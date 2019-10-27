"Донбас" у напруженій грі здолав "Кременчук", "Білий Барс" переміг "вовків"

У неділю, 27 жовтня, відбулися два матчі чемпіонату України з хокею. "Донбас" переміг "Кременчук", а "Білий Барс" завдав поразки "Крижаним Вовкам".

Крижані Вовки – Білий Барс 4:6 (2:2, 1:2, 1:2)

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Матч між "Крижаними Вовками" і "Білим Барсом" відбувся на арені "Шалетт". Поєдинок завершився з результатом 4:6.

У першій двадцятихвилинці рахунок відкрили господарі арени. Вже на третій хвилині матчу Сергій Мікульчик став автором першої закинутої шайби матчу. Збільшив відрив киян і змінив рахунок на табло Кирило Фроленко. До кінця першого періоду білоцерківцям вдалося зрівняти рахунок. Скоротив відрив і закинув першу шайбу у ворота киян Артем Шиманський, а Назар Ружников зрівняв рахунок.

У другому періоді вивів "вовків" вперед Микита Шабанов, але буквально через 15 секунд білоцерківці зрівняли рахунок. До завершення другої двадцятихвилинки "барси" встигли забити ще один гол – автором шайби став Максим Ядловський.

Уже в перші п'ять хвилин третього періоду "вовкам" вдалося вирівняти рахунок на табло – Дмитро Колядинський закинув шайбу у ворота гостей. Сергій Логачов вивів "Білий Барс" вперед – 4: 5. І на тій же хвилині Владислав Куцевич відправив шайбу у ближній кут воріт Дуве та встановив підсумковий результат гри.

Кременчук – Донбас 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

У Кременчуці відбувся центральний поєдинок туру, в якому "Кременчук" приймав "Донбас". Перший період пройшов за невеликої переваги гостей, яка вилилася у реалізацію більшості. Точним кидком на 14 хвилині відзначився Олександр Матерухін.

Перевагу в другому періоді перехопили господарі майданчика. "Донбас" захищався, а хокеїсти "Кременчука" постійно йшли вперед. Як результат, було багато вилучень і зупинок гри, але на якість поєдинку це ніяк не позначилася.

На 28 хвилині гравці "Кременчука" змогли реалізувати більшість 5 на 3. Шайбу на свій рахунок записав Тимур Гриценко. Після закинутої шайби господарі ще більше активізувалися попереду, і в одному з моментів, після кидка Дмитра Орлова, шайба влучила у стійку воріт.

Третій період можна занести в актив обох команд. Все йшло до того, що долю зустрічі повинна була вирішити одна шайба й вміння реалізації більшості. Як підсумок, краще з цим впоралися гравці "Донбасу". В одній з атак Іван Рибчик після кидка Євгена Нікіфорова зміг переправити шайбу у ворота "Кременчука".

У кінцівці зустрічі Олександр Матерухін не зміг реалізувати буліт. А господарі, замінивши воротаря на польового гравця, намагалися врятувати зустріч, але рахунок залишився незмінним – 1:2 на користь "Донбасу".