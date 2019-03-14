"Донбас" у напруженому матчі обігрує "Білий Барс" у півфіналі плей-офф УХЛ

У Дружківці відбувся другий матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги між "Донбасом" та "Білим Барсом". Раніше донеччани впевнено обіграли візаві 9:1. Цього разу білоцерківці звели розрив в рахунку до мінімального за півтори хвилини до кінця основного часу.

Уже до середини другого періоду "Донбас" вів у матчі 3:0, завдяки точним кидкам Тиграна Манукяна, Дмитра Ігнатенка та Іллі Коренчука. З боку могло здатися, що результат першого матчу, коли донеччани без особливих проблем відправили 9 шайб у ворота суперника, може повторитися.

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Але варто віддати належне "Білому Барсу" - Костянтин Буценко налаштував команду належним чином, і "барсам" вдалося зрівняти рахунок. По разу більшість реалізували Назар Ружніков і Максим Ядловський, після чого останній відправив ще одну шайбу в ворота Богдана Дьяченка – але вже в рівних складах.

Третій період видався найбільш нервовим для обох команд. Вадим Мазур і Олександр Костіков зробили перевагу донеччан комфортною, і "Донбас" став грати на утримання рахунку. Але за півтори хвилини до кінця основного часу Владислав Куцевич обікрав захисника господарів і скоротив розрив до мінімального.

На останній хвилині Костянтин Буценко зняв голкіпера і випустив шостого польового гравця, але зрівняти рахунок "Білому Барсу" це не допомогло. "Донбас" повів у серії 2:0, і зробив хороший доробок для проходу в фінал плей-офф.

Наступний матч між командами відбудеться 17 березня о 17:00 в Білій Церкві.

Донбас – Білий Барс 5:4 (1:0; 2:2; 2:2)

Шайби: 1:0 Манукян (Денискин, Мостовий), 2:58. 2:0 Ігнатенко (Захаров, Александров – більш.), 25:03. 3:0 Коренчук (Лялька – менш.), 37:00; 3:1 Ружников (Дурдиєв, Куцевіч – більш.), 37:49; 3:2 Ядловський (Куцевіч, Арабов – більш.), 38:59; 3:3 Ядловський (Лєсников, Арабов), 42:18; 4:3 Мазур (Коренчук), 43:46; 5:3 Костіков (Манукян), 50:31; 5:4 Куцевіч (Лєсников), 58:25.