"Донбас" у напруженому матчі здолав "Кременчук" по булітам на виїзді: відео

У суботу, 18 січня, в центральному матчі 29 туру Української хокейної ліги "Донбас" на виїзді протистояв "Кременчуку".

Кременчук – Донбас 4:5 Б (1:1, 2:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Статус головної зустрічі вікенду команди почали підтверджувати з перших секунд. Гра проходила без "прокатів", на високих швидкостях з явним бажанням з двох сторін перемагати в кожному навіть самому мінімальному епізоді.

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Перший гол стався після контратаки "Донбасу": Ілля Коренчук підкараулив осічку Дмитра Орлова і впевнено реалізував вихід один на один з В'ячеславом Новицьким. Однак, на 13 хвилині періоду Всеволод Толстушко потужно кинув від синьої лінії, встановивши паритет на табло.

Другий період також став нічийним, але команди подвоїли свої результативні показники. Спочатку "містяни" з точним кидком Тимура Гриценка вперше в матчі вийшли вперед, але вже через півхвилини Олександр Костиков повернув рівновагу на табло. Далі "Донбас" знову вийшов вперед. Найпотужніший за силою і снайперський по точності вийшов кидок у Айнарса Подзіньша. Втім "Кременчук" і тут зрівняв рахунок – дубль оформив Тимур Гриценко.

Класичні хокейні "гойдалки" продовжилися і після другої перерви. "Донбас" знову вийшов вперед. На цей раз після незручного кидка Євгена Нікіфорова голкіпер "містян" запустив шайбу собі за спину, але вже через хвилину Олександр Пукса запалив на табло дві четвірки, які протрималися до кінця третього періоду.

Овертайм на "Айсбергу" став другим поспіль за три дні. 15 сiчня "Кременчук" тут обіграв "Дніпро" в додаткові 5 хвилин, але з "Донбасом" повторити такий результат не вдалося. Нульові п'ять хвилин стали четвертим ігровим відрізком в матчі, в якому була зафіксована нічия. Гра перейшла в серію булітів.

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В кидках хокеїсти "Донбасу" виявилися трохи точніше, в складі донеччан відзначилися Микита Мілєхін і Віталій Карамнов, але головна заслуга виїзної перемоги належить Степану Горячевських, який своєю ключкою "знешкодив" більшу частину гравців "Кременчука".

Кременчук – Донбас відеоогляд матчу