"Донбас" в овертаймі прикро поступився "Німану" у півфіналі Континентального кубка
15 листопада в польському місті Краків стартував півфінальний турнір Континентального кубка IIHF, в якому бере участь чемпіон України хокейний клуб "Донбас".
Німан – Донбас 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
У першій грі українська команда в овертаймі поступилася фавориту групи, віце-чемпіону Білорусі гродненському "Німану" – 3:4.
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У першому періоді "Донбас" пропустив дві шайби. У другій двадцятихвилинці українська команда скоротила відставання до мінімуму. На старті третього періоду захисники "Донбасу" припустилися грубих помилок і "Німан" закинув третю шайбу. Однак, у середині періоду "Донбас" одну шайбу відіграв, а через кілька хвилині зрівняв рахунок.
В овертаймі Вілсон підвів донецьку команду, отримавши вилучення у звичайній ситуації, зумисно завдавши удару супернику. "Німан" досить швидко реалізував більшість і виграв матч з рахунком 4:3.
Турнір у Кракові триватиме до 17 листопада. У суботу, 16 листопада, "Донбас" зустрінеться з "Бейбарисом", а у неділю – з "Краковією".