"Донбас" вирвав перемогу в драматичній грі та вийшов у 3-й раунд Континентального кубка

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"Донбас" вийшов у 3-й раунд Континентального кубка
"Донбас" вийшов у 3-й раунд Континентального кубка / uhl.ua

Чемпіон України "Донбас" пробився до третього раунду Континентального кубка. У вирішальному матчі групи С донеччани зустрічалися з латвійським "Мого" та здобули драматичну перемогу.

Донбас – Мого 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 1:0 – буліти).

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Рахунок у зустрічі відкрив Олександр Матерухін, який відзначився в меншості на початку другого періоду. "Донбас" довгий час зберігав рахунок 1:0, проте в період з 13-ї до 17-ї хвилини останньої двадцятихвилинки пропустив двічі – 1:2.

Гравці "Донбасу" опинилися у скрутному становищі, але зуміли з нього вибратися зусиллями Вадима Мазура, який зрівняв рахунок за 2:40 хвилини до закінчення основного часу.

В овертаймі жодна з команд відзначитись не зуміла. Тому доля путівки в третій раунд розігрувалася в серії булітів, де перемогу українському колективу приніс нападник Олександр Васильєв.

Таким чином, "Донбас вийшов у третій раунд турніру. Матчі цього етапу відбудуться 15-го 17-го листопада в Кракові (Польща). Суперниками "Донбасу" стануть "Бейбарис" (Казахстан), "Німан" (Білорусь) і "Краковія" (Польща).

Що таке Континентальний кубок?Міжнародний турнір під егідою IIHF. У ньому беруть участь переможці національних чемпіонатів своїх країн. Володар Континентального кубка кваліфікується у головний європейський клубний турнір – Лігу чемпіонів.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей Новини Спорту ХК Донбас
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