"Донбас" вкотре розгромив "Білий Барс" у матчі УХЛ

У Білій Церкві матчем між місцевим "Білим Барсом" і донецьким "Донбасом" стартував 38 тур чемпіонату Української хокейної ліги.

"Білий Барс" – "Донбас" 1:6 (0:1, 1:3, 0:2)

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Матч команди розпочали абсолютно на рівних і відразу було видно, що "барси" готові давати бій чинному чемпіону України. Однак низка вилучень під кінець періоду зламала гру "барсів" і Вадим Мазур зміг відкрити рахунок в поєдинку.

Паритет на табло білоцерківці відновили тільки на екваторі зустрічі, коли Денис Бородай після відмінного пасу від Назара Ружнікова, прошив Богдана Дяченка. Під кінець двадцятихвилинки донецький клуб прорвало і за останні 7 хвилин другого періоду у воротах Кирила Кучера по черзі відзначилися Олександр Костіков, Тигран Манукян та Віктор Захаров, встановивши рахунок на табло 1:4.

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У заключному відрізку зустрічі Артем Пуголовкін двічі відзначився у воротах Олександра Качули, який замінив у створі воріт Кирила Кучера, встановивши остаточний рахунок у матчі. А всі спроби білоцерківського клубу відігратися своєю впевненою грою зводив "нанівець" Богдан Дяченко.

Підсумковий рахунок 1:6 і "Донбас" знову виходить на перше місце в турнірній таблиці, випереджаючи переслідувачів з Кременчука на 2 очка.

Цікаво, що 20 лютого "Білий Барс" і "Донбас" проведуть другий за два дні поєдинок – зустріч відбудеться в рамках перенесеного 23 туру УХЛ.

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