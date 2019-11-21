"Донбас" закинув 17 шайб "Динамо", "Кременчук" розгромив "Крижаних Вовків"

У середу, 20 листопада, відбулися два матчі в рамках 17 туру Української хокейної ліги – "Донбас" розтрощив "Динамо", а "Кременчук" розгромно переміг "Крижаних Вовків".

Донбас – МХК Динамо 17:0 (5:0, 8:0, 4:0)

Громити харківський клуб донеччани почали з перших хвилин матчу, захопивши під свій повний контроль всю ситуацію на майданчику. Відразу пресинг "Донбасу" дав свої результативні плоди – до кінця першого періоду "динамівці" горіли 5:0, а донеччани схоже ще на перших хвилинах матчу зняли питання про переможця.

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Як і очікувалося, другий і третій періоди повністю повторили сценарій першого – "Донбас" проводив весь час в постійних атаках, не даючи заволодіти шайбою противнику, і довів цифри на табло до розгромних. До кінця матчу у воротах харків'ян за підсумком виявилося 17 шайб, що для донеччан стало новим рекордом результативності в поточному сезоні.

Підсумок зустрічі 17:0, донеччани залишили свої ворота "сухими" і набрали 32 очки в турнірній таблиці, закріпившись на третьому місці. Варто відзначити, що дублі на свій рахунок записали Олег Шишлянніков, Максим Разумов, Кирило Жовнір, Іван Рибчик і Віталій Лялька.

Кременчук – Крижані Вовки 8:1 (3:0, 3:1, 2:0)

Вже на другій хвилині початку зустрічі господарі відкрили рахунок. Точним кидком відзначився Олександр Пукса. В середині першого періоду, "містяни" подвоїли рахунок, результативно зіграла зв'язка Пукса – Орлов. За півтори хвилини до кінця першого відрізка зустрічі Дмитро Созонов з передачі Орлова зробив рахунок 3:0

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Друга двадцятихвилинка почалася, як і перша, з швидкого голу. Вже на двадцятій секунді, нападник "Крижаних Вовків", Іван Федосов відіграв одну шайбу. Але, з огляду на повну перевагу "містян" на майданчику, було важко припустити, що даний гол додав інтригу в матчі. Вже через шість хвилин Олексій Ворона зробив рахунок 4:1. А ще через сім хокеїсти "Кременчука" довели рахунок до розгромного – 6:1.

У заключному відрізку поєдинку, підопічні Олександра Савицького закинувши ще парочку шайб і довели рахунок до 8:1. Точними ударами відзначилися Дмитро Орлов і Всеволод Толстушко.

Таким чином, "Кременчук" видобуває чергову перемогу в чемпіонаті і з 44 очками (після 17 ігор) займає перше місце в турнірній таблиці.