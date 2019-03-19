"Донбас" здобув третю перемогу в плей-оф УХЛ проти "Білого Барсу"

У Білій Церкві відбувся четвертий матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги, в якому зустрічалися місцевий "Білий Барс" і "Донбас".

"Білий Барс" – "Донбас" 3:4 (1:1; 1:2; 1:1)

Читайте також: Український хокеїст нахабно штовхнув арбітра під час матчу, за що отримав дискваліфікацію: відео

Донеччани, поступившись в попередньому матчі на фінальних секундах, відразу ж пішли в атаку. На 11 хвилині рахунок відкрив Володимир Романенко, перегравши Богдана Дяченка. Однак через 7 хвилин цифри на табло стали рівними, і знову завдяки Володимиру Романенко – той підставив ключку під кидок Владислава Куцевича, відправивши шайбу в свої ворота.

На початку другого періоду донеччани вийшли вперед після голу Тиграна Манукяна. Після цього пристрасті на льоду закипіли, і лави штрафників не встигали спорожніти. Сумарно, за 15 хвилин команди заробили 14 малих, один великий, 2 дисциплінарних і 2 дисциплінарних до кінця гри штрафи. За цей час "Донбас" і "Білий Барс" обмінялися голами: спочатку Тигран Манукян оформив дубль, після чого Денис Бородай скоротив відставання своєї команди.

На перших хвилинах третього періоду на шайбу Дмитра Ігнатенка "барси" відповіли точним кидком Павла Тарана. Мінімальна перевага гостей збереглася до фінальної сирени – незважаючи на можливість зіграти в форматі 6х4 на останніх секунд, зрівняти рахунок "барсам" не вдалося.

Читайте також: Представлені медалі для призерів чемпіонату УХЛ: фото

Перемога "Донбасу" 4:3, і шестиразовий чемпіон України повів у серії 3:1. Наступний матч "Донбас" і "Білий Барс" зіграють в Дружківці 22 березня. Початок зустрічі о 18:30.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram