"Донбас" здолав "Кременчук" в останьому матчі регулярного чемпіонату УХЛ: відео

У суботу, 7 березня, в Дружківці відбувся завершальний матч останнього туру регулярно чемпіонату УХЛ. Донецький "Донбас" приймав на своєму майданчику "Кременчук". Центральний поєдинок туру між цими командами завершував першу частину чемпіонату, поставивши крапку з комою перед стартом плей-офф.

Донбас – Кременчук 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

З перших секунд команди обмінялися кидками у ствір воріт, змусивши обох голкіперів трішки похвилюватися. В цілому, гра в першому періоді виглядала досить цікавою. Донеччани намагалися тримати марку першого номера, а кременчужани – шукали щастя біля чужих воріт за рахунок контратак.

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Саме гості першими створили гольовий момент біля воріт Трифонова, і ближче до екватора періоду обидві команди обмінялися гольовими моментами. Однак на табло ні відмінний прохід Віталія Ляльки, ні два вбивчих момента від кременчужан ніяк не відобразилися.

І все ж, першими рахунок в зустрічі відкрили господарі. За 25 секунд до кінця першого періоду їм вдалася швидка контратака, в якій Коречук відзначився влучним кидком. Варто зазначити, що до пропущеної шайби, у гостей було три гольові моменти, які їм не вдалося реалізувати.

Другий відрізок почався з більшості "Донбасу" і штурму воріт "Кременчука". Далі, вистоявши меншість, гості пішли вперед, відповідаючи на випади господарів своїми гострими гольовими моментами. Перед уболівальниками на майданчику розгорнулася картина льодової заруби, де по черзі свою воротарську майстерність показували Трифонов і Сандирєв. Орлов, Ворона, Пукса й інші частенько турбували ворота донеччан. У свою чергу, "Донбас" відповідав не менш небезпечними моментами Ляльки, Коренчука, Мазура та інших.

За 6 хвилин до кінця другого періоду кременчужанам все ж вдалося зрівняти рахунок. Точним кидком відзначився Савченко, після розіграшу комбінації за участю зв'язки Александров – Ворона.

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Третій період нічим не відрізнявся від двох попередніх – загострення пристрастей, великі швидкості і бажання перемогти, незважаючи ні на що. На 43 хвилині "Донбас" знову вийшов вперед. Костиков зробив ефектний сольний прохід і знову вивів донеччан уперед. А через 10 хвилин донеччани закинули третю шайбу. Точним кидком з передачі Буценка відзначився Мілєхін – 3:1.

Після третьої пропущеної шайби кременчужани всі сили кинули в атаку і змогли скоротити своє відставання до мінімуму – за три хвилини до кінця матчу у воротах Трифонова відзначився Дмитро Орлов. Однак вдруге зрівняти рахунок в матчі і перевести гру в овертайм у гостей майданчика так і не вийшло, а фінальна сирена зафіксувала мінімальну перемогу донеччан у заключному матчі "регулярки".

Незважаючи на перемогу "Донбасу", положення команд в турнірній таблиці залишається таким: кременчужани фінішували на першому місці з 96 очками, а донеччани з 95 балами закріпилися на другій сходинці.

Донбас – Кременчук відеоогляд матчу