"Донбас" зрівняв рахунок у фінальній серії УХЛ з "Дніпром"

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Хокейний клуб "Донбас" бере реванш у "Дніпра". У другому матчі фінальної серії чемпіонату України донеччани зуміли зрівняти рахунок у протистоянні.

Після поразки у першій зустрічі на власному льоду чинний чемпіон без бійок все ж показав, хто господар – рахунок 3:1.

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Як у попередньому матчі, "Донбас" закинув першу шайбу бувши в меншості. А її авторами стали все ті ж герої – Євген Нікіфоров асистує, а Віктор Захаров відзначається.

Нікіфоров
Євген Нікіфоров

Проте цього разу це відбулося в другому періоді. І через дві хвилини глядачі пережили дежавю, бо Нікіфоров та Захаров організували результативний кидок-близнюк.

Розпечатати ж ворота Дяченка вдалося тільки Білоусову. Проте подвійну більшість на останніх хвилинах матчу в закинуту шайбу конвертував Коренчук. У підсумку 3:1 у грі та 1:1 у серії, що на наступні два поєдинки переїжджає до Херсона.

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Теги: Спорт Хокей ХК "Дніпро" ХК "Донбас"
Джерело: 24 канал
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