"Донбас" зробив камбек і обіграв лідера УХЛ "Кременчука" по булітам

В центральному матчі 24 туру Української хокейної ліги (УХЛ) "Донбас" на своєму майданчику обіграв "Кременчук" – 3:2.

Донбас – Кременчук 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Обидві команди в першому періоді продемонстрували неоднозначний хокей. Все, що запам'яталося - це гол забитий Олександром Пукса, після помилки захисників "Донбасу". А також суперсейв від В'ячеслава Новицького, після кидка Максима Разумова.

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Другий період порадував любителів хокею трьома шайбами. Спочатку, на 26 хвилині, рахунок в матчі зрівняли донеччани. Микита Мелехін, забив курйозний гол, зігравши на добиванні. Після його кидка з гострого кута, шайба влучила у стійку воріт і, відлетівши в спину Новицького, закотилася у ворота. Через хвилину "Кременчук"знову вийшов вперед. Цього разу, нападник гостей, скориставшись помилкою воротаря "Донбасу", закинув шайбу – 1: 2.

Після пропущеного гола, господарі змогли перехопити ініціативу, і за десять хвилин створити чотири 100% гольові моменти, які не реалізували. І, тим не менш, за 2 хвилини до кінця періоду Ілля Коречнук зрівняв рахунок в матчі – 2:2.

У третьому ігровому відрізку обидві команди не змогли закинути ні однієї шайби. Свою надійність вміло продемонстрували воротарі – Горячевських і Новицький, через які, хокеїсти були змушені перейти в овертайм.

У додатковій п'ятихвилинці ближче до перемоги були хокеїсти "Кременчука", але господарі змогли вистояти і перевести зустріч в серію булітів, яку і виграли. Точним кидком відзначився Микита Мелехін.

Таким чином, після домашньої перемоги, "Донбас" знову вийшов на друге місце, посунувши херсонський "Дніпро" на третє. "Кременчук" продовжує очолювати турнірну таблицю чемпіонату.