Асоціація міні-футболу Росії (АМФ РФ) провела нараду з керівниками клубів Вищої ліги і повідомила, що новим учасником турніру стане клуб МФК "Спартак-Донецьк" (Ростовська область ). Та виявилося, що йдеться про український "Спартак-Донецьк", який брав участь у чемпіонаті так званої "ДНР".

Два Донецька

Слід пояснити, що на території України є місто Донецьк, яке окуповане сепаратистами так званої "ДНР", пише 24 канал. Також є місто Донецьк на території Росії в Ростовській області.

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Донецьк у Ростовській області розташований практично на східному кордоні України з РФ. Український та російський Донецьк розділяють близько 230 кілометрів.

Український клуб виступатиме у Росії?

Як повідомляє sports.ru, Асоціація мініфутболу Росії 27 травня заявила, що участь у другому за значущістю чемпіонаті Росії візьме "Спартак-Донецьк" з Ростовської області.

Водночас на офіційному сайті українського МФК "Спартак-Донецьк" з'явилася новина, що керівництво "Спартака" поспілкувалася з АМФ РФ щодо участі у чемпіонаті Росії.

Повідомлялося, що мініфутбольний клуб "Спартак-Донецьк" з Донецької області в новому сезоні виступить у Вищій лізі Росії.

"Президент МФК Спартак Юрій Сироватко і віцепрезидент клубу Вахтанг Халваші взяли участь в онлайн-конференції керівників команд Вищої ліги Росії з мініфутболу.

На порядку денному стояли питання завершення поточного турніру і плани щодо початку наступного сезону, в якому донецький "Спартак" буде представляти Республіку серед професіоналів", – мовилося у пресрелізі клубу.

Згодом повідомлення зникло із сайту українського клубу.

Хто такі Сироватко і Халваші?

Сироватко входить в уряд так званої Донецької Народної Республіки ("ДНР") як міністр юстиції і є президентом Асоціації мініфутболу "ДНР".

Він виступав за "Спартак" і навіть отримував приз найкращого воротаря першої ліги Донецька у сезоні-2017/18.



Юрій Сироватко / Фото spartakdn.ru

До нього Асоціацією мініфутболу Донецька (коли місто не було окуповане бойовиками так званої "ДНР") керував нинішній віцепрезидент "Спартака" Вахтанг Халваші.

Що заявляють у Росії

Sports.ru повідомляє, що звернувся за коментарем до Асоціації мініфутболу Росії. Там підтвердили, що участь у першості Росії візьме "Спартак-Донецьк", який зареєстрований у Ростовській області.

"Клуб, який підтвердив свою готовність виступити в Паріматч-Вищій лізі, зареєстрований як юридична особа в Ростовській області. Він був створений у 2019 році, і в сезоні-2019/20 вже взяв участь у першості Росії серед команд Першої ліги в зоні ЮФО-ПКФО. Повідомлення на сайті клубу "Спартак-Донецьк" про те, що він буде представляти в першості Донецьку республіку, є помилковим і не відповідає дійсності", – мовиться у повідомлені.

Очікується, що клуб буде проводити домашні матчі в Таганрозі.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб на території Росії, "Спартак-Донецьк" дійсно зареєстрований 23 травня 2019 року за юридичною адресою в Ростовській області.

Але засновницею і директоркою організації є Олена Юріївна Сироватко.

УЄФА і ФІФА проти

Якщо "Спартак-Донецьк" дійсно з Донецької області, то Росію можуть чекати деякі проблеми.

УЄФА і ФІФА негативно ставляться до участі клубів з однієї країни в національних чемпіонатах іншої держави.

Такі питання розглядається індивідуально і для позитивного рішення потрібна згода обох національних федерацій. У цьому випадку України та Росії.

Складно уявити, що Українська асоціація футболу може це підтримати.

Також Росія має негативний досвід "затягування" у свої чемпіонати клубів з анексованого Криму. УЄФА чітко став на сторону України.

Що відомо про "Спартак-Донецьк"?