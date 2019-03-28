Донецький "Олімпік" підписав досвіченого півзахисника

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Рінар Валєєв – гравець "Олімпіка"
Рінар Валєєв – гравець "Олімпіка" / ФК "Олімпік"

Перед початком старту другої частини сезону УПЛ донецький "Олімпік" підписав досвіченого гравця – 31-літнього Рінара Валєєва. Контракт з футболістом розрахований на один рік.

Рінар Валєєв вже навіть встиг зіграти товариський матч за "Олімпік". Команда зазнала розгромної поразки від донецького "Шахтаря".

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Рінар Валєєв є вихованцем одеського "Чорноморця". Та ще в юності поїхав до Нідерландів, де виступав за молодіжну команду "Де Граафсхапа". Незабаром повернувся в Україну і дебютував у Прем'єр-лізі в складі рідного "Чорноморця". Має досвід виступів у різних клубах УПЛ, пограв за кордоном – в Казахстані, Молдові та Білорусі. Останній клуб – білоруська "Іслочь".

В Українській прем'єр-лізі в цілому провів 129 ігор і забив шість голів. Має досвід виступів у кваліфікації Ліги Європи. Всього за кар'єру зіграв понад двісті поєдинків. Може зіграти як в центрі поля, так і на фланзі атаки.

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Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік Трансфери
Джерело: 24 Канал
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