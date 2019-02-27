Донецький "Олімпік" підписав футболіста з невизнаної республіки

Донецький "Олімпік" на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з воротарем Бетімом Халімі. 22-річний воротар з Косово, який не визнає Україна.

Новачок "Олімпіка" народився в місті Пожаран, що неподалік від Приштини. Починав свою кар'єру голкіпер в ФК "Дріта", а останні півроку провів в Естонії, в складі "Транс Нарви". За пів сезону зіграв 9 матчів і пропустив 13 м'ячів, відігравши два поєдинки на "нуль". Відзначимо, що Бетім Халімі притягувався до матчів молодіжної та юнацької збірної Косово.

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У коментарі Спорт24 в донецькому "Олімпіку" повідомили, що у гравця є паспорт громадянина Сербії. Однак футбольне громадянство у нього Косово, адже УЄФА визнало цю країну.

Варто зазначити, що Україна офіційно не визнає Косово. Відтак громадянам цієї країни не можна в’їзд в Україну з паспортами Косово. Через це свого часу матч збірної України з футболу проти Косово довелося проводити на нейтральних територіях. 9 жовтня 2016 року українці у польському Кракові розгромили збірну Косово 3:0. А згодом 6 жовтня в албанській Шкодрі перемогли 2:0.

Ще перед тим в жовтні 2015 року львівська гандбольна "Галичанка" обидва свої поєдинки другого раунду Кубка ЄГФ провела в Приштині, оскільки гандболісток з Косова через паспортне питання завернули на українсько-польському кордоні. Згодом у 2016 році баскетболісти збірної України в рамках відбору на Євро-2017 зіграли з косоварами на їх майданчику в Мітровіці, після того прийнявши їх у Вільнюсі.

На цьому невизначена ситуація між Україною та Косово не закінчилась. 22-27 жовтня Україна має прийняти матчі відбіркового етапу чемпіонату світу-2020 з футзалу. Серед суперників України – та ж збірна Косово. Яка може не потрапити до нашої країни.

УСпорт24 звернувся до донецького "Олімпіка", щоб дізнатися, на яких підставі Бетім Халімі потрапив до України. Однак відповіді на час написання цього матеріалу не надійшло.