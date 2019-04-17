Донецький "Олімпік" призначив нового головного тренера

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Ігор Климовський
Ігор Климовський / ФК "Олімпік"

Донецький "Олімпік" після відставки В’ячеслава Шевчука не довго залишався без головного тренера. Керувати командою буде Ігор Климовський.

Як йдеться на сайті "Олімпіка", Ігор Климовський буде виконуючим обов’язки головного тренера до кінця сезону. Що стосується асистентів головного тренера, то допомагати Ігорю Климовському будуть Антон Дяченко та Руслан Уманець. Тренером воротарів залишиться Володимир Савченко.

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Ігор Климовський приєднався до "Олімпіка" ще в далекому 2001 році. До недавнього часу фахівець працював з молодіжними складами донеччан.

"Для мене пропозиція очолити команду стала несподіваною. Вчора пізно ввечері (у вівторок, 16 квітня, – прим. авт.) мені подзвонив президент. Ми обговорили деталі, і я відповів згодою. Часу було небагато, тому я попросив спланувати і провести тренування другого тренера "Олімпіка" Антона Дяченка. Потрібно деякий час: для мене – щоб влитися в колектив, для хлопців – щоб все "переварити". Все ж зміна головного тренера – подія неординарна. Це відбувається не кожен день. Сьогодні я тільки придивлявся до всього і, скажімо так, втягувався в процес. У житті я дуже добра людина, але на футбольному полі я вкрай вимогливий. Сподіваюся, мені вдасться вивести команду з кризи, але чи вийде це покаже лише час", – заявив Ігор Климовський після призначення.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
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