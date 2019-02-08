Донецький "Шахтар" підписав контракт з гравцем збірної Бразилії

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Маркос Антоніо
Маркос Антоніо

18-літній бразильський півзахисник Маркос Антоніо став гравцем донецького "Шахтаря".

Попри те, що на офіційному сайті "Шахтаря" так і не було оголошено про підписання угоди з гравцем, його профіль з’явився серед гравців "гірників" на сайті УПЛ. Хоча тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека сам говорив, що Маркос Антоніо "вже гарантовано в "Шахтарі".

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Варто додати, що гравець не брав участі у зимових зборах "Шахтаря". Футболіст ще досі перебуває у складі юнацької збірної Бразилії на Чемпіонаті Південної Америки U20. Там же за бразильців виступає ще один гравець "Шахтаря" Маркіньос Сіпріано.

Поки невідомо, на яких саме умовах гравець перейшов до донецького "Шахтаря" з португальського "Ешторіла". За даними сайту transfermarkt, приблизний трансфер гравця мав би скласти 3,5 мільйона євро.

Також невідомо, чи залишиться гравець в "Шахтарі", чи буде відданий в оренду. Цілком ймовірно, що Фонсека залишить гравця в команді, але навряд чи він буде грати за головну команду.

"Маркос Антоніо ще дуже молодий, йому також знадобиться деякий час, аби навчитися нашій грі", – заявив свого часу Фонсека.

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
Джерело: 24 Канал
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