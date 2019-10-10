Донецький "Шахтар" розробляє власний бренд fashion-одягу
Донецький футбольний клуб "Шахтар" вирішив не зупинятися на спортивному одязі для власних вболівальників. "Гірники" розробляють власний бренд fashion-одягу "1936".
Робота над лінією одягу, в якій будуть представлені й моделі-трансформери, ведеться спільно з українським дизайнером Віктором Анісімовим, йдеться в повідомленні "Шахтаря".
Читайте також: Команда Формули-1 може змінити назву на честь бренду одягу
Логотипом нового бренду стане помаранчеве коло, що підкреслює зв'язок з айдентикою клубу.
"Шахтар" випустить власний бренд одягу (фото: ФК "Шахтар")
Перша лінія одягу та аксесуарів преміум-сегменту в стилі Sport Couture буде випущена лімітованою кількістю.
Презентація бренду "1936" відбудеться до кінця жовтня.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі