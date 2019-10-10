Донецький "Шахтар" розробляє власний бренд fashion-одягу

Донецький футбольний клуб "Шахтар" вирішив не зупинятися на спортивному одязі для власних вболівальників. "Гірники" розробляють власний бренд fashion-одягу "1936".

Робота над лінією одягу, в якій будуть представлені й моделі-трансформери, ведеться спільно з українським дизайнером Віктором Анісімовим, йдеться в повідомленні "Шахтаря".

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Логотипом нового бренду стане помаранчеве коло, що підкреслює зв'язок з айдентикою клубу.



"Шахтар" випустить власний бренд одягу (фото: ФК "Шахтар")

Перша лінія одягу та аксесуарів преміум-сегменту в стилі Sport Couture буде випущена лімітованою кількістю.

Презентація бренду "1936" відбудеться до кінця жовтня.