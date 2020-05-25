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Донька Суркіса "засвітилася" в компанії відомого футболіста "Динамо": фото

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Яна Суркіс з Ігорем Суркіс
Яна Суркіс з Ігорем Суркіс / Instagram

Молодша дочка президента "Динамо" Ігоря Суркіса Яна провела час в компанії гравця "Динамо" U-19 Крістіана Біловара.

18-річна Яна Суркіс виклала дві фотографії в соцмережі Instagram. Вона в компанії з гравцем "Динамо" Крістіаном Біловаром провела закупівлю продуктів в одному з супермаркетів і при цьому прокотилася на візку.

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Quarantine food shopping

Публикация от Yana Surkis (@y.surkis777)

Підписники в соцмережах красуні і футболіста вже гадають – любов у них чи дружба.

Що відомо про Крістіана Біловара?

Крістіан Біловар є вихованцем СДЮСШОР (Ужгород) та київського "Динамо". Виступав за обидві команди у першості Дитячо-юнацької футбольної ліги України.

У нинішньому чемпіонаті України у складі "Динамо" U-21 Біловар провів 1 матч. За "Динамо" U-19 в 15 матчах результативними діями не відзначився.

Що відомо про Яну Суркіс?

Яні Суркіс 18 років і вона активно підтримує "Динамо" на домашніх матчах.

Так само Яна займається балетом.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Динамо Ігор Суркіс Новини Спорту Футбол Спорт
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