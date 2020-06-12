Олеся Кафельникова, донька колишнього російського тенісиста Євгена Кафельникова, який двічі ставав володарем Великого шолома. Модель взяла участь у відвертій фотосесії для журналу Elle.

Світлиною із обкладинки для журналу модель поділилась у своєму Instagram. На фото видно, що дівчина позує оголеною на підвіконні відкритого вікна.

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Обкладинка для журналу

Ось як виглядає мій карантин, коли я намагаюся засмагнути,

– написала 21-річна модель.

Підписники захопилися фотографією 21-річної дівчини та засипали її компліментами. Втім, деякі відзначили, що для молодої моделі подібна фотосесія може вважатися занадто відвертою.

Наразі Євген Кафельников з донькою не спілкується через її проблем з алкоголем і наркотиками. У відповідь на такі слова батька модель заявляла, що без успіху намагалася налагодити з батьком відносини.

Що відомо про Євгена Кафельникова