Донька зіркового тенісиста оголилась для відомого журналу – фото
Олеся Кафельникова, донька колишнього російського тенісиста Євгена Кафельникова, який двічі ставав володарем Великого шолома. Модель взяла участь у відвертій фотосесії для журналу Elle.
Світлиною із обкладинки для журналу модель поділилась у своєму Instagram. На фото видно, що дівчина позує оголеною на підвіконні відкритого вікна.
Варто побачити Порятунок від спеки: словацька велосипедистка повністю оголилася в басейні – фото
Обкладинка для журналу
Ось як виглядає мій карантин, коли я намагаюся засмагнути,
– написала 21-річна модель.
Підписники захопилися фотографією 21-річної дівчини та засипали її компліментами. Втім, деякі відзначили, що для молодої моделі подібна фотосесія може вважатися занадто відвертою.
Наразі Євген Кафельников з донькою не спілкується через її проблем з алкоголем і наркотиками. У відповідь на такі слова батька модель заявляла, що без успіху намагалася налагодити з батьком відносини.
Що відомо про Євгена Кафельникова
- Найбільш титулований тенісист в історії Росії.
- Двічі переміг на турнірах Великого шолома (1996 та 1999 років).
- Підіймався на першу сходинку світового рейтингу.
- Завоював золоту медаль Олімпійських ігор 2000 року.
- Також ставав володарем Кубка Девіса 2002 року.