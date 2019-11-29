Доньку бійця UFC Волта Харріса найшли мертвою, її масштабні пошуки в США тривали понад місяць

Падчірку бійця UFC Волта Харріса Аню Бланшар (Aniah Blanchard) найшли мертвою. Дівчину шукали з 23 жовтня, коли її востаннє бачили живою.

Аню Бланшар зникла 23 жовтня. В цей день 19-літню дівчину бачили жителі Оберна в магазині неподалік від її коледжу. Більше її ніхто не бачив. Через 24 години Бланшар була оголошена зниклою безвісти.

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У цей час Волт Харріс готувався до головного бою в рамках UFC Fight Night в Вашингтоні 7 грудня. Він мав битися проти Алістар Оверіма. Але після зникнення падчірки він відмовився від цього бою, зосередившись на її пошуку. До нього приєдналися усі небайдужі. Так, губернатор Алабами Кей Айві оголосив про винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за будь-які відомості про Бланшар, а президент UFC Дена Уайт разом з чемпіоном Джоном Джонсом і менеджером Хабіба Нурмагомедова Алі Абдельазізом пообіцяв додати до цієї суми ще по 25 тисяч доларів.

25 жовтня за 80 кілометрів від місця, де востаннє бачили дівчину, було знайдено автомобіль Ані Бланшар. Салон машини був залитий кров'ю.

Першим за підозрою у викрадені був затриманий 30-річний Ібрагім Язід. На цей час він перебував під заставою за звинуваченням у спробі викрадення і вбивства в іншому штаті. У справу про Аню Бланшар він потрапив через те, що його зафіксувала камера відеоспостереження, а сама поведінка Язіда була доволі підозрілою. Слідом за ним затримали і Антуейна Фішера. Саме він в день злочину підвіз Язіда, а потім знищив докази присутності підозрюваного у своєму авто.

25 листопада поблизу церкви в населеному пункті Мейкон Каунті правоохоронці натрапили на останки. Однак тіло відправили на експертизу. Згодом вона і показала, що вони належать Ані Бланшар.

Вже після того, як тіло було знайдено, 27 листопада був узятий під арешт Девід Джонсон-молодший. Однак причини затримання чоловіка поки не розголошуються.

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