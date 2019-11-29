Доньку бійця UFC Волта Харріса найшли мертвою, її масштабні пошуки в США тривали понад місяць

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Аня Бланшар / Фото із соцмереж

Падчірку бійця UFC Волта Харріса Аню Бланшар (Aniah Blanchard) найшли мертвою. Дівчину шукали з 23 жовтня, коли її востаннє бачили живою.

Аню Бланшар зникла 23 жовтня. В цей день 19-літню дівчину бачили жителі Оберна в магазині неподалік від її коледжу. Більше її ніхто не бачив. Через 24 години Бланшар була оголошена зниклою безвісти.

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У цей час Волт Харріс готувався до головного бою в рамках UFC Fight Night в Вашингтоні 7 грудня. Він мав битися проти Алістар Оверіма. Але після зникнення падчірки він відмовився від цього бою, зосередившись на її пошуку. До нього приєдналися усі небайдужі. Так, губернатор Алабами Кей Айві оголосив про винагороду в розмірі 5 тисяч доларів за будь-які відомості про Бланшар, а президент UFC Дена Уайт разом з чемпіоном Джоном Джонсом і менеджером Хабіба Нурмагомедова Алі Абдельазізом пообіцяв додати до цієї суми ще по 25 тисяч доларів.

25 жовтня за 80 кілометрів від місця, де востаннє бачили дівчину, було знайдено автомобіль Ані Бланшар. Салон машини був залитий кров'ю.

Першим за підозрою у викрадені був затриманий 30-річний Ібрагім Язід. На цей час він перебував під заставою за звинуваченням у спробі викрадення і вбивства в іншому штаті. У справу про Аню Бланшар він потрапив через те, що його зафіксувала камера відеоспостереження, а сама поведінка Язіда була доволі підозрілою. Слідом за ним затримали і Антуейна Фішера. Саме він в день злочину підвіз Язіда, а потім знищив докази присутності підозрюваного у своєму авто.

25 листопада поблизу церкви в населеному пункті Мейкон Каунті правоохоронці натрапили на останки. Однак тіло відправили на експертизу. Згодом вона і показала, що вони належать Ані Бланшар.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My sweet baby girl... I just wanna thank you for helping me change my life for the better... For teaching me how to be a man and a better father! For being my biggest fan win, lose , or draw! For always knowing what to say to put a smile on my face and lift me up when I was down and wanted to give up. You light up my world I’m so many ways. This pain is unbearable... I know you want me to be strong but it so hard baby it so hard. I’m gonna find away I promise you I will. Right now nothing makes sense and I’m so lost. I just want you back. I hope I made you proud... I’m gonna keep going daddy just needs time. I love you so much. Look after us like you always did. We need you now more than ever. My lil mighty mighty tiger is a angel now. I love you baby girl forever and ever!

Допис, поширений Walt Harris (@thebigticket205)

Вже після того, як тіло було знайдено, 27 листопада був узятий під арешт Девід Джонсон-молодший. Однак причини затримання чоловіка поки не розголошуються.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/article-3910795-v-ssha-obnaruzhili-ostanki-ani-blanshar-propavshej-docheri-bojca-uolta-harrisa.html?utm_source=copypaste
Fight Night

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/boxing/article-3910795-v-ssha-obnaruzhili-ostanki-ani-blanshar-propavshej-docheri-bojca-uolta-harrisa.html?utm_source=copypaste
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Жертви Втрати MMA Змішані єдиноборства Новини Спорту
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