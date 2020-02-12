Допінг скандал Бєсєдіна: з'явилися нові подробиці справи

Представники нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна попросили Всесвітнє антидопінгове агенство (WADA) прискорити процес розгляду справи.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі онлайн-шоу "Циганик Live".

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Бєсєдін пропускає збори "Динамо" тому що не має права тренуватись в професійних командах. В мене є інформація, що представники футболіста звернулись до WADA з проханням пришвидшити розгляд справи. Це може свідчити про те, що у захисту є вагомі аргументи. Представники Бєсєдіна впевнені, що можуть довести його невинуватість. А найголовніше для самого футболіста, це встигнути набрати форму і поїхати на ЧЄ. Тим більше шанси є. Вони впевнені, що Артем не винний, що він є жертвою, а не злочинцем,

– сказав Циганик.

WADA затягла процес справи гравця киян через заяви Бєсєдіна про те, що він приймав препарати тільки від лікарів столичного клубу. Також контролюючий орган запросив необхідну документацію у "Динамо" з метою визначити всі обставини ситуації.

Що відомо про ситуацію Бєсєдіна?

Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. У найближчі дні повинна визначитися дата слухання справи.

У нинішньому сезоні Бєсєдін провів 23 матчі за "Динамо", забив у них вісім м'ячів і зробив два асисти. Поки футболіст не відправився з "Динамо" на другий турецький збір, який підопічні Олексія Михайличенка проводять в Белеку.