Росія зможе прийняти Євро-2020 і фінал Ліги чемпіонів попри допінговий скандал

Новий президент WADA Вітольд Банька висловив припущення, що Росія зможе провести Євро-2020 і фінал Ліги чемпіонів 2021 року в Санкт-Петербурзі. Свою заяву Банька зробив у контексті можливого відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 роки.

Банька заявив, що рекомендації WADA включають відсторонення Росії від головних спортивних подій, до яких відносяться Олімпійські ігри, Паралімпійські ігри, Європейські ігри та чемпіонати світу. Про Євро-2020 і Лігу чемпіонів там не йдеться.

Таким чином, санкції навряд чи торкнуться проведення матчів чемпіонату Європи й фіналу Ліги чемпіонів,

– цитує чиновника rmf24.pl.

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Санкт-Петербург прийме три матчі групового етапу Євро-2020 та поєдинок 1/4 фіналу. Фінал Ліги чемпіонів у 2021 році також відбудеться у Санкт-Петербурзі.

На конкретне запитання, чи збереже Росія право на проведення Євро-2020 у Санкт-Петербурзі Банька відповів, що це буде вирішуватися. "Але, ймовірно, так. Кажуть про санкції в контексті чемпіонатів світу", – сказав Банька.

Що відомо про рішення WADA?

Комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував виконкому організації відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 роки.

Відповідно до рекомендацій, російські спортсмени змагатимуться на Олімпійських іграх у нейтральній формі та збиратимуть будь-які медалі, які вони виграють, не піднімаючи прапор нації чи граючи його гімн.

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Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікується 9 грудня. Тоді в Парижі відбудеться засідання колегії WADA.

Будь-яке рішення WADA підлягає оскарженню в Спортивному арбітражному суді.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримав санкції щодо всіх відповідальних за маніпуляції з даними московської антидопінгової лабораторії.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.