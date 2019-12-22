Допінг-справа Бєсєдіна: дата слухання УЄФА
Стало відомо, як буде просуватися розслідування УЄФА по проваленому допінг-тесті форварда "Динамо" Артема Бєсєдіна. Нападник не пройшов допінг-тест після матчу 5 туру Ліги Європи проти шведського "Мальме".
За інформацією телеканалу "Футбол 1", в найближчі дні повинна визначитися дата слухання справи.
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Натомість останній день вирішення питання – 19 січня 2020 року.
Як відомо, 23-річний нападник відсторонений на 30 днів від будь-якої футбольної діяльності.
"Динамо" заявило, що на цей момент з'ясовуються всі нюанси й обставини цього питання.
У цьому сезоні Артем зіграв за "Динамо" 23 матчі та забив 8 голів. Також Бєсєдін провів у 2019 році 2 матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.
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