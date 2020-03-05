Допінг-справа Бєсєдіна: лікар "Динамо" дав футболісту неправильну таблетку

Спійманий на допінгу нападник "Динамо" Артем Бєсєдін став жертвою лікарської помилки. Про це повідомив координатор допінг-контролю Української асоціації футболу (УАФ) Максим Бецков.

У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор, повідомляє Tribuna.com з посиланням на "Футбол NEWS".

Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.

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Як відомо, "Динамо" відсторонило Леоніда Миронова від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним

Максим Бецков заявив, що стимулятор, який прийняв Бєсєдін, збільшує мозкову активність і психічну енергію.

При невеликих дозах він просто збільшує психічну активність і пам'ять. За повідомленням, яке нам прийшло, цей препарат потрапив в організм футболіста випадково, тому що була переплутана таблетка. Замість таблетки від болю в голові лікар вручив цей препарат,

– заявив координатор допінг-контролю УАФ.

За однією з версій, у лікаря "Динамо" в одній і тій же кишені були таблетки знеболювального препарату "кетанов" і заборонений фонтурацетам. Він начебто переплутав обгортки.

Що відомо про допінг Бєсєдіна?