Допінг-справа Бєсєдіна: лікар "Динамо" дав футболісту неправильну таблетку
Спійманий на допінгу нападник "Динамо" Артем Бєсєдін став жертвою лікарської помилки. Про це повідомив координатор допінг-контролю Української асоціації футболу (УАФ) Максим Бецков.
У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор, повідомляє Tribuna.com з посиланням на "Футбол NEWS".
Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.
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Як відомо, "Динамо" відсторонило Леоніда Миронова від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним
Максим Бецков заявив, що стимулятор, який прийняв Бєсєдін, збільшує мозкову активність і психічну енергію.
При невеликих дозах він просто збільшує психічну активність і пам'ять. За повідомленням, яке нам прийшло, цей препарат потрапив в організм футболіста випадково, тому що була переплутана таблетка. Замість таблетки від болю в голові лікар вручив цей препарат,
– заявив координатор допінг-контролю УАФ.
За однією з версій, у лікаря "Динамо" в одній і тій же кишені були таблетки знеболювального препарату "кетанов" і заборонений фонтурацетам. Він начебто переплутав обгортки.
Що відомо про допінг Бєсєдіна?
- Артем Бєсєдін провалив допінг-тест після матчу групового раунду Ліги Європи проти шведського "Мальме".
- УЄФА 25 лютого вирішив дискваліфікувати Бєсєдіна на рік. При цьому Артему загрожувала дискваліфікація на чотири роки.
- З моменту винесення покарання Бєсєдін має 21 день для оскарження рішення УЄФА. Наразі не відомо, чи Артем оскаржуватиме відсторонення.
- Зважаючи на те, що 19 грудня 2019 року розпочався термін відсторонення Артема й він припинив будь-яку футбольну діяльність, то дискваліфікації закінчиться 19 грудня 2020 року.
- З 19 жовтня 2020 року Артем зможе тренуватися з "Динамо", щоб готуватися до сезону.
- У цьому сезоні 23-річний нападник зіграв за "біло-синіх" 23 матчі у всіх турнірах, у яких забив 8 голів.
- Бєсєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.