Доротея Вірер виграла Великий кришталевий глобус, найкраща з українок – Анастасія Меркушина
Після фіналу жіночого мас-старту на останньому етапі Кубка світу з біатлону в норвезькому Хомленколлені, став відомий підсумковий рейтинг Кубка світу.
Великий кришталевий глобус здобула італійка Доротея Вірер. Вона фінішувала 11-ю у мас-старті, але зуміла випередити свою співвітчизницю Лізу Віттоцці. Третє місце зайняла Анастасія Кузьміна зі Словаччини.
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Щодо українок, то найкращий показник в Анастасії Меркушиної – 35-те місце. Юлія Джима, яка пропускала останній етап, у підсумку опинилися на 37-му місці.
Також у топ-50 потрапили Олена Підгрушна (44-те місце), Віта Семеренко (46-те місце) та Валя Семеренко (48-ме місце). Юлія Журавок у підсумку опинилася на 70-ій позиції, а Яна Бондар – 77-ма.
За дев'ять етапів Кубка світу українки лише один раз потрапляли на п'єдестал. Юлія Джима перемогла в індивідуальній гонці у словенській Поклюці.
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