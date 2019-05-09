Дортмундська "Боруссія" представила форму на новий сезон: фото

25 Читать новость на русском
Дортмундська "Боруссія" представила форму на новий сезон: фото

Футбольні клуби починають готуватися до нового сезону. Деякі з них вже почали представляти форму, в якій футболісти виступатимуть. Серед них і дортмундська "Боруссія".

"Боруссія" вирішила не відходити від своїх традиційних кольорів – жовтого та чорного. Саме вони домінуватимуть у новій формі клубу. Футболка виконана в жовтому кольорі з чорними вставками на плечах.

До слова: На новій формі київського "Динамо" з'явиться легендарний автограф

Коштуватиме нова форма від 69,9 євро.

Варто нагадати, що до цього нову форму на наступний сезон представив лондонський "Челсі".

blog_ava
Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, – Зеленський про 9 травня та українців
сьогодні
3565
Теги: Спорт Футбол ФК Боруссія Д
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Лідер "Динамо" ходить на милицях і поїде за кордон проходити реабілітацію
сьогодні 17:24 Лідер "Динамо" ходить на милицях і поїде за кордон проходити реабілітацію
204
Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
7 травня 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
Станіслав Безушко 643
"Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
сьогодні 08:50 "Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
656
Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом: відео
8 травня 21:54 Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом: відео
1102
Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"
8 травня 19:20 Шевченко заявив про бажання очолити "Мілан"
1479
Новини
Більше новин
Залиште відгук