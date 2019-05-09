Дортмундська "Боруссія" представила форму на новий сезон: фото
Футбольні клуби починають готуватися до нового сезону. Деякі з них вже почали представляти форму, в якій футболісти виступатимуть. Серед них і дортмундська "Боруссія".
"Боруссія" вирішила не відходити від своїх традиційних кольорів – жовтого та чорного. Саме вони домінуватимуть у новій формі клубу. Футболка виконана в жовтому кольорі з чорними вставками на плечах.
До слова: На новій формі київського "Динамо" з'явиться легендарний автограф
Коштуватиме нова форма від 69,9 євро.
Варто нагадати, що до цього нову форму на наступний сезон представив лондонський "Челсі".
Джерело: 24 канал
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