"Досі не можу спокійно дивитися": Шевченко назвав найжахливіший момент у кар'єрі
Наставник збірної України і видатний футболіст Андрій Шевченко тричі виходив у фінал Ліги чемпіонів зі своїми клубами. Двічі з "Міланом" та одного разу з "Челсі". Тільки один фінал Шевченку вдалося виграти.
В ефірі програми "Великий Футбол" на каналі "Футбол 1" Шевченко згадав драматичний фінал Ліги чемпіонів 2005 року у Стамбулі.
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За словами ексфутболіста, цей матч залишився для нього найгіршим спогадом в кар'єрі футболіста.
Шевченко у серії післяматчевих пенальті не забив вирішальний пенальті, який приніс перемогу "Ліверпулю". Однак для Шевченка болючий інший момент гри.
Досі я не можу спокійно дивитися на момент, коли я не забив на останніх хвилинах додаткового часу – Єжи Дудек відбив два моїх удари в упор. Дуже важко зрозуміти, що там сталося,
– заявив Шевченко.
Щодо нереалізованого пенальті, то Шевченко визнав, що помилився.
"Я повинен був його реалізовувати, – сказав Шевченко, – До цього я дуже спокійно ставлюся, але момент в грі залишається для мене загадкою. Я не можу підібрати слова, щоб пояснити цю ситуацію, – розповів Андрій Шевченко.
Дивіться відео моментів стамбульського фіналу
Як відомо, після першого тайму "Мілан" перемагав з рахунком 3:0. Проте в другому таймі "Ліверпуль" відігрався і основний час завершився з рахунком 3:3.
У серії пенальті мерсисайдці виявилися більш вдалими за суперника та вп'яте виграти Лігу чемпіонів.
Шевченко виграв Лігу чемпіонів у 2003 році, коли "Мілан" переміг "Ювентус". Тоді українець реалізував останній пенальті.
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