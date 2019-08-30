Доступні для кожного: топ-фрукти для регулярного споживання

Ні для кого не відкриємо секрет, якщо ж скажемо, щоб бути здоровим та насолоджуватись своєю красою, щодня ми повинні їсти велику кількість різноманітних фруктів. Адже фрукти відіграють велику роль у профілактиці нашого здоров’я, тому їх вживати потрібно на постійній основі.

Намагайтесь відмовитись від шкідливої та непотрібної їжі, замінюючи її фруктами, які є не менш смачними, та при цьому кориснішими. Адже, як би ви не намагались чудово тренуватись, чи вели здоровий спосіб життя, без великої кількості вітамінів ви точно не досягнете прогресу у своїх результатах.

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Ми підготували для вас топ-фрукти, які корисні та доступні для кожного із нас. Це ті фрукти, в яких найбільше вітамінів, а ціна на них "не кусається".

1. Банани.

Вони є обов'язковим продуктом спортивного харчування. Він допомагає збільшити м’язову масу, швидко поповнити енергетичний потенціал. У м’якоті бананів міститься клітковина, крохмаль, вуглеводи у вигляді сахарози, білки, ферменти. Цей фрукт багатий вітамінами С, РР, В1, В6, а також провітамін А, магній, кальцій, натрій, залізо, фосфор і дуже багато калію. За вмістом вітаміну С банан не поступається місцем багатьом цитрусовим. Банани корисні при захворюванні нирок та печінки.

2. Ківі.

У цьому фрукті міститься максимально корисні речовини, такі необхідні нашому організмові. Фрукт багатий на такі вітаміни, як: C, A, E, PP, а також вітаміни групи B. Також у ньому міститься калій, магній, натрій і фосфор. При цьому ж ківі є низькокалорійний фрукт, який підійде усім.

3. Ананас.

Ананас містить велику кількість вітаміну С, B1, B2. Він обов’язково повинен бути у вашому раціоні. Антиоксиданти, які містяться в ньому сприяють продовженню молодості та є хорошою профілактикою від хвороби. Забруднене середовище, куріння та алергени погіршують стан нашого організму і сприяє його старінню, проте ці наслідки можна звести до мінімуму, а той взагалі зупинити їх за допомогою вітаміну С.

Якщо ви час від часу страждаєте від депресій, вітамін С також може вам в цьому допомогти, тому що йому належить головна роль у формуванні настрою.

Також вітамін С сприяє зміцненню сполучної тканини й робить стінки судин еластичними й гладкими, включаючи як і дрібні капіляри, так і судини. Завдяки високому вмісту марганцю, він сприяє зміцненню кісток. Ананас є найкориснішим фруктом для тих, хто прагне скинути зайві кілограми.

4. Лимон.

У цьому фрукті містяться велика кількість вітамінів C, A, P, а також групи B. Використовуючи лимон до свого денного раціону, допоможе нормалізувати роботу серцево-судинної системи, покращить обмін речовин в організмі. Також лимон корисний для профілактики судинних захворювань, інсультів, інфарктів.

5. Грейпфрут.

У ньому також дуже багато корисних речовин для нашого організму. Його відносять до дієтичних продуктів харчування. 100 г. грейпфрута задовольняють добову норму вітаміну С на 59%, в магнії – на 3%, в кальції – на 2%. Грейпфрут містить антиоксиданти, які знижують кількість холестерину в крові. Грейпфрут зменшує потребу в інсуліні для людей, які страждають діабетом, тому що цей фрукт знижує рівень цукру в крові. Грейпфрут допомагає в боротьбі із захворюваннями ясен, зменшуючи їх кровоточивість. Грейпфрут необхідний при схудненні. Він стимулює обмін речовин, допомагаючи позбутися непотрібних кілограмів.

6. Яблуко

Це найдоступніший і знайомий нам ще з дитинства фрукт, який також вважається одним із найкорисніших. У яблуках містяться: вітаміни В, С, Е, РР, калій, кальцій, магній, йод, марганець і пектин, а також нікотинова кислота і піридоксин. Цей фрукт також є одним з найбільш легко засвоюваних джерел заліза, відзначають дієтологи. Стародавні мудреці говорили, що людина, яка з'їдає щодня по два яблука, ніколи не буде хворіти.

Користь яблук для здоров'я: що кажуть фахівці

– Зміцнюють стінки судин, підвищують їх еластичність і проникність;

– Яблука вважаються природним антиоксидантом, тому регулярне їх вживання сприяє профілактиці вірусних і інфекційних захворювань;

– Речовини, що містяться в яблуках, мають здатність зв'язувати шкідливі й токсичні речовини й виводити їх з організму;

– Знижують ризик виникнення серцевих захворювань.

7. Гранат.

Головна сила граната в антиоксидантах. Їх у нього в три рази більша, ніж в зеленому чаї та червоному вині. Вони допомагають захистити клітини від пошкоджень і старіння, а також зменшують запалення.

Дослідження показують, що гранат запобігає розвитку раку товстого кишківника і знижує тиск в організмі. Гранатовий сік особливо корисний людям похилого віку: він покращує пам’ять.

Автор: Назарій Дзюбановський