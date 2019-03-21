Досвідчений український арбітр отримав призначення на відбірковий матч Євро-2020

Українська бригада арбітрів обслуговуватиме матч кваліфікаційного раунду Євро-2020, у якому зустрінуться команди-учасниці групи G – збірні Ізраїлю та Австрії.

Головним арбітром матчу, який відбудеться у неділю, 24 березня, буде 42-річний киянин Євгеній Арановський.

Читайте також: Матч України з Португалією довірили арбітру, який допоміг команді Зінченка в Лізі чемпіонів

Допомагатимуть Євгену асистенти Андрій Скрипка з Кропивницького та Володимир Володін з Херсона, четвертий арбітр – Віталій Романов з Дніпра.

Матч відбудеться на третій по місткості футбольній арені Ізраїлю – 30-ти тисячному стадіоні "Саммі Офер", що у місті Хайфа. Початок – о 19.00 за київським часом.

У 2018 році Арановський обслуговував матч Ліги націй між Грецією та Естонією. Також у його активі чотири матчі у Лізі Європи – два кваліфікаційні та два на стадії групового етапу. До цього арбітр не працював на матчах за участю національних команд Ізраїлю та Австрії.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram