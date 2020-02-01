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Досвідчений український захисник виявився непотрібним "Шахтарю"

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Богдан Бутко / ФК "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" Богдан Бутко не поїхав на перший збір команди в Туреччині і не відправиться на другий збір, продовжуючи шукати собі нову команду.

Футболіст "гірників" підтвердив, що підтримує ігрову форму з молодіжною командою "Шахтаря".

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Був удома в пошуках команди. Мені сказали, що на збори не їду з першою командою, зараз до цих пір в пошуках. Десь вже трансферне вікно закрилося, десь ні – поки шукаємо команду. Вдома вже набридло сидіти, потрібно їхати тренуватися. Я ж не офісний працівник якийсь, тому треба вже повертатися на поле до тренувань, 
– розповів захисник в ефірі Футбол NEWS.

У нинішньому сезоні Бутко не провів жодного матчу за "Шахтар". 29-річний захисник один раз потрапив в заявку "гірників" на поєдинок 1-го туру Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" (0:3).

Богдан Бутко – вихованець "Шахтаря". Протягом кар'єри захисник на правах оренди виступав за "Волинь", "Іллічівець" (нині "Маріуполь") і російський "Амкар". Чинний контракт пов'язує захисника з "Шахтарем" ще на півтора року.

"Шахтар" пішов на зимову перерву на першому місці УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 14 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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