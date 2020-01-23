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Досвідчений воротар покинув "Львів"

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Олександр Бандура / ПФК "Львів"

33-річний воротар Олександр Бандура покинув ПФК "Львів". У футболіста завершився контракт зі львівським клубом.

Після завершення контракту зі "Львовом" Бандура отримав статус вільного агента й може безкоштовно приєднатися до нової команди.

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Воротар приєднався до "Львова" у липні 2018 року. За "містян" Бандура зіграв 30 матчів, в яких пропустив 42 голи.

Ще у 9 поєдинках Бандура відстояв на нуль.

Бандура виступав за "Таврію", донецький "Металург", "Сталь" та "Верес".

Олександр Бандура став шостим гравцем, який покинув "Львів" у зимове трансферне вікно.

Також команду покинули: Микола Квасний, Руслан Зубков, Вісенте, Володимир Адамюк і Мартан.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Трансфери ФК Львів
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