Досягнення українських спортсменів за часів Незалежності: Тест Спорт24

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Брати Клички
Брати Клички / scmp.com

24-го серпня незалежній Україні виповнюється 28 років. За цей період спортсмени неодноразово піднімали український прапор на різного роду змагань та змушували вставати переповнені стадіони під час звучання національного гімну. Українці дивували світ, закохували в себе вболівальників та встановлювали різні рекорди.

Українцям немає рівних у боксі, фехтуванні, художній гімнастиці, боротьбі, стрільбі та інших видах спорту. Окрім того, українські атлети ставали чемпіонами світу та Європи в різних видах спорту.

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Завдяки братам Кличкам, Андрію Шевченку, Еліні Світоліній, Яні Клочковій, Лілії Підкопаєвій, Василю Ломаченку, Ользі Харлан, Дмитру Підручному та іншим – про Україну знають у всьому світу.

Наші спортсмени мають чисельну фанатську аудиторію не тільки в Україні, а й за кордоном. У кожному куточку світу знайдеться вболівальник, який захоплюється українськими спортсменами та спортсменками.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Бокс Віталій Кличко Новини біатлону Хокей Теніс Баскетбол Фігурне катання Водні види спорту Плавання Тести Андрій Шевченко Володимир Кличко Чемпіонат світу U-20
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