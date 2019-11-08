Доторкнутися до історії: схоже, що "Олександрія" і Шаран переживають найкращі часи

Український футбол середнього класу відштовхнувся від "дна". Якщо "Шахтар" і "Динамо" переживають ігрові кризи через брак кваліфікованих легіонерів, то такі команди як "Зоря" й "Олександрія" демонструють процвітання. Підтвердженням є Ліга Європи.

Луганський клуб прикро вилетів з Ліги Європи ще у кваліфікації, програвши колись грізному "Еспаньйолу". Бюджети клубів смішно порівнювати. Та погодьтеся, "Зоря" виглядала гідно в матчах з іспанцями. Чекаємо на повернення "мужиків" у наступному сезоні!

Читайте також: Нічия це мінімум, – Лучкевич та Дубра про емоційну звитягу "Олександрії" в Лізі Європи

Інша справа "Олександрія", яка в минулому сезоні вперше у своїй історії виграла бронзові нагороди чемпіонату України. Третє місце подарувало "жовто-чорним" не менше історичне пряме попадання у груповий етап Ліги Європи.

Які були очікування? "Олександрія" набере 1-2 бали, гратиме у так званий "дир-дир" чи "бий та біжи". Натомість після 4 турів три очки, гарний футбол та математичні шанси вийти у раунд плей-офф!

Що демонструє команда Володимира Шарана? Три поспіль матчі український клуб, який вперше грає в Лізі Європи, не знає поразок. Після прикрої невдачі з "Вольфсбургом" у першому турі український клуб виглядав гідно в протистояннях з "Гентом" та "Сент-Етьєном".



"Олександрія" – "Сент-Етьєн" / Фото: fco.com.ua

У всіх трьох поєдинках підопічні Шарана пропускали досить швидкі голи, але зуміли відіграватися. Це доводить те, що "жовто-чорні" мають міцний характер. Особливим підтвердженням є камбек в останній грі.

Звісно, досвідченіші суперники можуть трішки недооцінювати суперника. Але це точно не головний біль Шарана. "Олександрія" на полі не відбуває номер у Лізі Європи, як це робила "Ворскла" чи той же "Маріуполь".

Ще в грі з "Вольфсбургом" було помітно, що "Олександрія" не боїться грати у футбол. Не просто відбиватися, а демонструвати комбінаційну гру, залучати фланги, підлаштовуватися під суперника – бути сміливими та впевненими. Це приваблює!

Як це було: "Олександрія" врятувала нічию з "Сент-Етьєном" феноменальним голом на 90+1 хвилині: відео

Поєдинок у Львові проти "Сент-Етьєна", мабуть, став найкращим в історії "Олександрії". По-перше, команда Шарана тотально контролювала хід протистояння. За всю гру французький клуб тільки двічі пробив у ствір воріт Юрія Паньків. На жаль, удари виявилися гольовими. Та чи очікував хтось, що український клуб контролювати гру в протистоянні із "Сент-Етьєном"?

По-друге, Шаран повністю переграв Клода Пюеля. Тренера, який очолював "Монако", "Лілль", "Ліон", "Ніццу", "Саутгемптон", "Лестер". Малюнок гри команди Шарана набагато цікавіший та змістовніший. Тому нічия у Львові за щастя для французів. "Олександрія" повинна була виграти, але не вистачило саме досвіду.

По-третє, після гри Шаран заявив, що в команди хороший мікроклімат. І це дійсно так. Шаран використовує ротацію, даючи шанси всім футболістам. Як наслідок, "Олександрія" гідно веде боротьбу на трьох фронтах. Результат підсилює командний дух. Невдачі у рівних матчах вбили б "Олександрію".

Найважливіше, що "Олександрія" демонструє шоу та дає драму. Це вкрай важливо для вболівальників та українського футболу в цілому. Команда заявляє про себе в Лізі Європи й тепер в Сент-Етьєні знають, що є Олександрія не тільки єгипетська, але й кіровоградська!



"Олександрія" – "Сент-Етьєн" / Фото: fco.com.ua

Окрім того, клуб здобуває рейтингові очки. Уже наступного разу команда Шарана матиме вищий клубний рейтинг, а відтак і більш прохідну групу. Завдяки таким виступам Україна крок за кроком може повертати втрачені позиції в європейському футболі.