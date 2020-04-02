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Довговолосий Де Брюйне та брутальний Ібрагімович: як виглядатимуть зірки футболу після карантину

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Кріштіану Роналду: до і після карантину / instagram.com/brfootball

У відомому профілі у інстаграмі Bleacher Report Football опублікували фото футболістів та пожартували над їх зовнішнім виглядом до і після карантину.

Так першими кого розіграли стали Кріштіану Роналду, Кевін Де Брюйне, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд, Златан Ібрагімович та Томас Мюллер.

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Більшість із них відпустили довгі бороди та волосся. Власники профілю неабияк розсмішили футбольних вболівальників.

1 березня проти 1 квітня,
– прокоментували світлини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

March 1 vs. April 1

Допис, поширений Bleacher Report Football (@brfootball)

Фанати почали писати, що було б цікаво побачити наживо футболістів із таким зовнішнім виглядом. Можливо така зміна іміджу комусь була б до вподоби.

Додамо, що зараз усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу. Коли саме відновляться усі змагання наразі невідомо.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кріштіану Роналду
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