Довговолосий Де Брюйне та брутальний Ібрагімович: як виглядатимуть зірки футболу після карантину
У відомому профілі у інстаграмі Bleacher Report Football опублікували фото футболістів та пожартували над їх зовнішнім виглядом до і після карантину.
Так першими кого розіграли стали Кріштіану Роналду, Кевін Де Брюйне, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Голанд, Златан Ібрагімович та Томас Мюллер.
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Більшість із них відпустили довгі бороди та волосся. Власники профілю неабияк розсмішили футбольних вболівальників.
1 березня проти 1 квітня,
– прокоментували світлини.
Фанати почали писати, що було б цікаво побачити наживо футболістів із таким зовнішнім виглядом. Можливо така зміна іміджу комусь була б до вподоби.
Додамо, що зараз усі футбольні чемпіонати тимчасово зупинені через пандемію коронавірусу. Коли саме відновляться усі змагання наразі невідомо.
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