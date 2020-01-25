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Довічно відсторонений за допінг російський тренер продовжує таємно працювати

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Віктор Чегін / РІА Новини

Російський тренер зі спортивної ходьби Віктор Чегін досі працює на зборах, незважаючи на довічну дискваліфікацію.

Про це "РІА Новини" розповіла заступник генерального директора Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцька.

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У 2015 році РУСАДА почало розслідування відносно тренера – його учні фігурували в безлічі скандалів, пов'язаних з допінгом. По ходу розслідування Віктор за власною ініціативою залишив посаду в центрі спортивної ходьби в Саранську.

За словами Маргарити Пахноцької, тренер досі приїжджає на збори, і організація нічого не може з цим зробити: 

Чегін ніяк не може зупинитися. Мабуть, людина ідейна. Але ми теж не зупиняємося. Не знаю, з якої причини він не втрачає ентузіазму, може, це зухвалість якась, потрібен адреналін йому. Але Чегін працює донині, він на зборах, уявляєте? Його ховають з охороною. Він ходить з капюшоном, в окулярах, змінює машини. Але щоб зловити його, потрібна поліція, оперативно-розшукова діяльність, прослушка і так далі. У РУСАДА немає права на оперативно-розшукову діяльність.

У грудні 2016 року Віктор Чегін був довічно дискваліфікований за порушення антидопінгових правил. Більше 20 учнів тренера також були відсторонені на різні терміни за застосування заборонених препаратів.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Новини Росії Допінг
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