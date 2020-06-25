Друга допінг-проба російського чемпіона боксера Олександра Беспутіна виявилась теж позитивною. Раніше в його організмі виявили лігандрол.

Про позитивну допінг-пробу у росіянина, який раніше завоював чемпіонський пояс за версією WBA в напівсередній вазі повідомив ТАСС.

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Позитивний допінг

Боксер являється друг провідних українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Його швидше за все позбавлять чемпіонського пояса.

У листопаді 2019 року Беспутін виграв чемпіонське звання за версією WBA в бою проти земляка Раджаба Бутаєва. Але відразу після поєдинку у крові нового чемпіона було виявлено заборонену речовину під назвою лігандрол. Очікується, що результат бою між Беспутіним і Раджабовим буде анульований.

Є документальне підтвердження, що проба Б показала той же позитивний результат, що і проба А,

– заявив представник команди боксера Бутаєва.

Лігандрол – це селективний модулятор андрогенних рецепторів, схожий з анаболічними стероїдами.

Тим часом менеджер Беспутіна Егіс Клімас сказав, що поки не отримав результати проби Б.

Хто такий Олександр Беспутін