Друг Усика та Ломаченка: російського боксера Беспутіна спіймали на допінгу
Друга допінг-проба російського чемпіона боксера Олександра Беспутіна виявилась теж позитивною. Раніше в його організмі виявили лігандрол.
Про позитивну допінг-пробу у росіянина, який раніше завоював чемпіонський пояс за версією WBA в напівсередній вазі повідомив ТАСС.
Читайте також Найшвидшій людині планети загрожує дискваліфікація: причина
Позитивний допінг
Боксер являється друг провідних українських боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика. Його швидше за все позбавлять чемпіонського пояса.
У листопаді 2019 року Беспутін виграв чемпіонське звання за версією WBA в бою проти земляка Раджаба Бутаєва. Але відразу після поєдинку у крові нового чемпіона було виявлено заборонену речовину під назвою лігандрол. Очікується, що результат бою між Беспутіним і Раджабовим буде анульований.
Є документальне підтвердження, що проба Б показала той же позитивний результат, що і проба А,
– заявив представник команди боксера Бутаєва.
Лігандрол – це селективний модулятор андрогенних рецепторів, схожий з анаболічними стероїдами.
Тим часом менеджер Беспутіна Егіс Клімас сказав, що поки не отримав результати проби Б.
Хто такий Олександр Беспутін
- Боксер почав професійну кар'єру в 2015 році, провів 14 поєдинків, в яких не зазнав жодної поразки та здійснив 9 нокаутів.
- Під час любительської кар'єри він ставав чемпіоном Росії і Європи.
- Срібний призер Європейських ігор, на чемпіонаті світу дійшов до чвертьфіналу.
- У жовтні 2015 року прийняв рішення перейти в професіонали і підписав контракт з американською компанією Top Rank.