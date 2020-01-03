Друга ракетка світу тренується під керівництвом українського тренера – фото
Друга ракетка світу Кароліна Плішкова готується до першого тенісного турніру сезону у Брісбені (Австралія) під керівництвом українки Ольги Савчук.
У міжсезоння Савчук приєдналася до команди другої ракетки світу, з якою співпрацювала ще у вересні минулого року.
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У листопаді стало відомо, що Кароліна буде працювати з тренером Дані Вальверде, який раніше співпрацював з Енді Марреєм і Стеном Ваврінкою.
Ольга Савчук тренує Кароліну Плішкову
Зазначимо, що Савчук також є коментатором WTA TV і менеджером жіночої збірної України.
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