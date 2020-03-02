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Друга серія документального фільму "Невідоме Динамо" – відео

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"Невідоме Динамо" друга серія / ФК "Динамо"

2 березня вийшов другий епізод серіалу "Невідоме Динамо" на офіційному каналі клубу в Youtube.

Це друга і фінальна серія екшн-проекту. У ньому показано життя київського клубу: від установки на матч в роздягальні до його розбору після завершення.

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Друга серія фільму "Невідоме Динамо": дивіться відео

Зйомки проходили з часу підготовки до матчу за Суперкубок України 2019 року до вильоту "Динамо" з Ліги чемпіонів від "Брюгге". Проект "Невідоме Динамо" – це можливість фанів і всіх, кому цікавий футбол, зазирнути до роздягальні команди та багатьох інших закритих і секретних місць.

Перша серія фільму "Невідоме Динамо" – за посиланням.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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