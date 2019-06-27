Друге місце в такій компанії – теж непогано, – шахістка Анна Музичук про Турнір претенденток

17 червня завершився Турнір претенденток. Переможниця змагань росіянка Олександра Горячкіна отримала право зіграти матч за звання чемпіонки світу. Українка Анна Музичук була близька до перемоги, але зайняла друге місце. Результати турніру вона прокоментувала для Спорт24.

– Як оцінюєте результат турніру?

Найважче коли займаєш друге або четверте місце. Четверте – ти не потрапив у призи, але був близько. А друге – ніби добре зіграв, але все-таки не переміг. Тому двоякі враження.

Турнір претенденток був організований вперше за багато років. Востаннє відбувся понад 20 років тому. Зараз змінився цикл і нова система розіграшу. Турнір зібрав найсильніших шахісток світу, і це були найсильніші жіночі змагання в історії шахів. Змагались 8 найсильніших учасниць, окрім, звісно ж, чинної чемпіонки світу китаянки Жу Веньжунь (саме з нею переможниця цього турніру зіграє матч за звання чемпіонки світу). А також ще однієї китаянки, екс-чемпіонки світу Хоу Іфань, яка зараз сконцентрована на навчанні у Гарварді. Тому займати друге місце в такій компанії – непогано. Тим більше, дивлячись на поганий старт — розпочала змагання з двох поразок. Але дальше вдалось зібратись і вибороти друге місце. Рада, що змогла переломити ситуацію. Тому в цьому контексті друге місце – добрий результат.

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– Дві поразки на старті вже проаналізували?

– Шахи дуже складний вид спорту у багатьох аспектах. Не завжди можна зразу зрозуміти, чому відбулись певні речі. Але поділюсь певними думками. По-перше, турнір тривав дуже довго — близько трьох тижнів. Це три тижні напруженої боротьби. Здавалося, що важливо підійти зі свіжою головою, в хорошій фізичній формі, щоб витримати всю дистанцію. Не так, щоб на початку рванути, а потім все завалити. Тому перед цими змаганнями я не грала кілька місяців. З одного боку – була в кращому фізичному стані, з іншого ж — вийшло так, що важко входила в турнір.

Також проблемою є те, що в багатьох інших видах спорту є чіткі показники форми. В шахах з цим значно складніше. Буває здається, що ти себе добре почуваєш, все нормально. А коли починаєш грати, то щось не йде. Важко оцінити в яких ти кондиціях з самого початку. Навіть коли я програла, мені було дивно, чому так сталось. Тому що відчувала, що в мене непогано працювала голова, бачила багато цікавих варіантів. Інколи приходиш і розумієш, що "протупила", чогось не помічала за суперника – тоді все ясно. А тут – програєш партії та не зовсім розумієш чому. Це було неприємно.

– Чи був шанс поборотись за перемогу?

– Старалась зробити все, що можна. Але дівчина, яка перемогла на турнірі, виграла дуже багато партій. Як не намагалась її догнати, боротьба закінчилась за два тури до фінішу.

– У вас дві нічиї із сестрою.

– Так, на цьому змаганні обидва наші поєдинки завершились внічию. Звичайно, не дуже приємно боротись з сестрою. Проте, наші партії не завжди закінчуються мирно. Були турніри на яких ми перемагали одна одну. Наприклад, Марія виграла в мене на турнірі у Франції у швидкі шахи, а я в неї – на Інтелектуальних іграх в Китаї.

– Перемога росіянки закономірна?

– Так. Олександра Горячкіна молода шахістка, але вже давно відома. Останнім часом вона сильно прибавила в рейтингових показниках. На деяких прес-конференціях перед турніром я називала її претенденткою на перемогу.

– Які подальші плани?

– Турнір був досить виснажливим. Тому, в першу чергу, треба відновитись. З подальших планів – чекаю на інформацію стосовно нової серії Гран-Прі турнірів. Це буде початком нового циклу розіграшу на звання чемпіонки світу. Дві шахістки, які покажуть найкращий результат в серії, відберуться на наступний Турнір претенденток.

Наступного тижня читайте на Спорт24 велике інтерв’ю з Анною Музичук про її кар’єру, перемоги та поразки, цікаві пропозиції та мрії.