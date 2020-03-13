Другий бій українського боксера Вихриста у професіоналах перенесено
Український супертяж Віктор Вихрист (1-0, 1 КО) 21 березня в Берліні мав провести проти 33-річного аргентинця Алехандро Соси (9-2, 4 КО) свій другий бій на профі-рингу.
Однак, як повідомляє пресслужба промоутерської компанії українця EC Boxing, вечір боксу через поширення коронавірусу в Німеччині перенесений з Берліна до Гамбурга і пройде в місцевому спортзалі компанії.
До слова Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Бої пройдуть без глядачів і в іншу дату, яка буде повідомлена пізніше. Зазначимо, що в рамках програми повинен боксувати ще один українець – 22-річний Микита Нестеренко (1-3, 0 КО).
Дебютний бій у професіоналах Вихрист провів 8 лютого. Українець брутально переміг представника Білорусі Андрія Мазаніка за 55 секунд.
Що відомо про перехід Вихриста у професіонали?
Після того, як Віктор перейшов у професіонали, Федерація боксу України (ФБУ) дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.
У різних ЗМІ з'явилися чутки, що причиною дискваліфікації стало те, що Вихрист не заплатив відступні. Втім, боксер у коментарі Спорт24 спростував цю інформацію.
Разом з тим, команда Вихриста готує судовий позов до ФБУ через дискваліфікацію Котельника та Ляхового.
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