Другий бій українського боксера Вихриста у професіоналах перенесено

Український супертяж Віктор Вихрист (1-0, 1 КО) 21 березня в Берліні мав провести проти 33-річного аргентинця Алехандро Соси (9-2, 4 КО) свій другий бій на профі-рингу.

Однак, як повідомляє пресслужба промоутерської компанії українця EC Boxing, вечір боксу через поширення коронавірусу в Німеччині перенесений з Берліна до Гамбурга і пройде в місцевому спортзалі компанії.

До слова Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа

Бої пройдуть без глядачів і в іншу дату, яка буде повідомлена пізніше. Зазначимо, що в рамках програми повинен боксувати ще один українець – 22-річний Микита Нестеренко (1-3, 0 КО).

Дебютний бій у професіоналах Вихрист провів 8 лютого. Українець брутально переміг представника Білорусі Андрія Мазаніка за 55 секунд.

Що відомо про перехід Вихриста у професіонали?

Після того, як Віктор перейшов у професіонали, Федерація боксу України (ФБУ) дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

У різних ЗМІ з'явилися чутки, що причиною дискваліфікації стало те, що Вихрист не заплатив відступні. Втім, боксер у коментарі Спорт24 спростував цю інформацію.

Разом з тим, команда Вихриста готує судовий позов до ФБУ через дискваліфікацію Котельника та Ляхового.

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