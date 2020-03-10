Другий випадок в історії: матч Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" пройде без глядачів

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться при порожніх трибунах. Причина – епідемія коронавірусу в Іспанії.

Рішення про проведення гри без глядачів було погоджено представниками ФК "Барселона" і владою Каталонії. Сторони провели зустріч в міністерстві спорту та охорони здоров'я регіону.

Важливо Матч Франція – Україна відбудеться без глядачів

The Champions League match scheduled for Wednesday, March 18, between FC Barcelona and Napoli, will be played at Camp Nou behind closed doors. pic.twitter.com/4uceIGrobY — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2020

Також 10 березня влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох наступних турів Прімери і Сегунди без уболівальників через поширення коронавірусу.

Зазначимо, що це буде всього другий матч при порожніх трибунах "Камп Ноу" в історії "Барселони". Вперше це сталося 1 жовтня 2017 року, коли "синьо-гранатові" приймали "Лас-Пальмас" без глядачів через інциденти, пов'язаних з проведенням референдуму про незалежність Каталонії.