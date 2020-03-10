Другий випадок в історії: матч Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" пройде без глядачів
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться при порожніх трибунах. Причина – епідемія коронавірусу в Іспанії.
Рішення про проведення гри без глядачів було погоджено представниками ФК "Барселона" і владою Каталонії. Сторони провели зустріч в міністерстві спорту та охорони здоров'я регіону.
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Також 10 березня влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох наступних турів Прімери і Сегунди без уболівальників через поширення коронавірусу.
Зазначимо, що це буде всього другий матч при порожніх трибунах "Камп Ноу" в історії "Барселони". Вперше це сталося 1 жовтня 2017 року, коли "синьо-гранатові" приймали "Лас-Пальмас" без глядачів через інциденти, пов'язаних з проведенням референдуму про незалежність Каталонії.
- 5 єврокубкових матчів 10-12 березня відбудуться без глядачів. У Лізі чемпіонів це матчі "Валенсія" – "Аталанта" та ПСЖ – "Боруссія" Дортмунд.
- В Італії оголосили про призупинення спортивних подій до 3-го квітня. У країні понад 9 тисяч осіб заразилися коронавірусом.