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Другий випадок в історії: матч Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" пройде без глядачів

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Матч "Барселона" – "Наполі" пройде без глядачів / Getty Images

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" – "Наполі" відбудеться при порожніх трибунах. Причина – епідемія коронавірусу в Іспанії.

Рішення про проведення гри без глядачів було погоджено представниками ФК "Барселона" і владою Каталонії. Сторони провели зустріч в міністерстві спорту та охорони здоров'я регіону.

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Також 10 березня влада Іспанії ухвалила рішення провести всі матчі двох наступних турів Прімери і Сегунди без уболівальників через поширення коронавірусу.

Зазначимо, що це буде всього другий матч при порожніх трибунах "Камп Ноу" в історії "Барселони". Вперше це сталося 1 жовтня 2017 року, коли "синьо-гранатові" приймали "Лас-Пальмас" без глядачів через інциденти, пов'язаних з проведенням референдуму про незалежність Каталонії.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Наполі ФК Барселона Ліга чемпіонів Спорт Футбол
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