Дружина чемпіона світу погрожує боксеру розлученням через майбутній поєдинок
Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі може провести третій бій з Деонтеєм Уайлдером на Різдво. Боксера не влаштовує ця дата, він боїться втратити дружину.
Промоутери планують організувати черговий мегафайт на католицьке Різдво. Ф'юрі проти такої дати та не погодиться боксувати в цей день, тому що боїться втратити свою дружину, цитує боксера mirror.co.uk.
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Побоювання Ф'юрі
За словами спортсмена, інформація про бій на Різдво з'явилася у декількох виданнях. Британець є релігійною людиною та хоче провести його у сімейному колі.
Боксер підкреслив, що сім'я для нього на першому місці. Потім знаходиться кар'єра та спорт в цілому. Гроші для нього не є такими важливими.
Він вважає, що бій можна влаштувати в будь-який з інших 364 днів. Ф'юрі не проти провести бій у 20-х числах грудня, але не на Різдво. Чемпіон світу вважає, що для нього все може закінчитися розлученням з дружиною.
Ф'юрі – Уайлдер: головне
- Перша зустріч боксерів у ринзі відбулася 1-го грудня 2018 року. Ф'юрі двічі побував у нокдауні, але бій завершився нічиєю.
- Другий поєдинок між Ф'юрі та Уайлдером відбувся 22 лютого 2020 року і завершився у сьомому раунді. Суддя зупинив побиття Уайлдера і Тайсон переміг технічним нокаутом.
- Протягом поєдинку Тайсон двічі відправив американця у нокдаун. І тільки один рефері віддав Деонтею перемогу бодай в одному раунді поєдинку.
- Для Уайлдера це перша поразка в кар'єрі. Американець мав 11-річну серію без поразок.
- Натомість Ф'юрі досі не знає, що таке поразка. Тайсон став першим в історії боксером, який володів усіма титулами в суперважкій вазі.