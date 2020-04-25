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Дружина аргентинського футболіста повністю оголилася в подяку підписникам: фото

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Тамара Горро
Тамара Горро / Instagram

Дружина футболіста іспанської "Валенсії" і збірної Аргентини Есекьеля Гарая Тамара Горра заробляє популярність в соціальних мережах.

З нагоди круглої кількості своїх підписників у Instagram дівчина сфотографувалася повністю голою і поділилася відвертим знімком зі своїми шанувальниками. Тамара з'являється в кадрі спиною до камери, демонструючи свою ідеальну фігуру, а потім її силует закрашується, показуючи кількість підписників на сторінці дівчини.

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"Ця сім'я продовжує рости, і я все більше і більше рада за те, що зі мною такі дивовижні люди", – підписала пост Тамара.

Більше фотографій Тамари Горро:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESOS QUE CURAN EL ALMA #mamamolona #undiamenos #teamopequeña #

Публикация от Tamara Gorro (@tamara_gorro)

Раніше Спорт24 писав, що американка Пейдж Ванзант, яка виступає в UFC, не гає час на карантині. Зваблива дівчина-боєць публікує дотепні фотографії з чоловіком в оголеному вигляді.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Футбол Спорт Instagram
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