Дружина аргентинського футболіста повністю оголилася в подяку підписникам: фото

Дружина футболіста іспанської "Валенсії" і збірної Аргентини Есекьеля Гарая Тамара Горра заробляє популярність в соціальних мережах.

З нагоди круглої кількості своїх підписників у Instagram дівчина сфотографувалася повністю голою і поділилася відвертим знімком зі своїми шанувальниками. Тамара з'являється в кадрі спиною до камери, демонструючи свою ідеальну фігуру, а потім її силует закрашується, показуючи кількість підписників на сторінці дівчини.

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"Ця сім'я продовжує рости, і я все більше і більше рада за те, що зі мною такі дивовижні люди", – підписала пост Тамара.

Більше фотографій Тамари Горро:

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