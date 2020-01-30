Дружина Браянта вперше прокоментувала загибель чоловіка і доньки: Їх забрали у нас занадто рано

Дружина Кобі Браянта Ванесса вперше після смерті чоловіка опублікувала допис в інстаграмі. Ванесса Браянт публічно відреагувала на трагічну смерть Кобі та доньки Джіанни.

Ванесса Браянт подякувала мільйонам людей, за підтримку. "Дякую за ваші молитви, адже вони дуже потрібні нам. Ми вражені раптовою втратою мого обожнюваного чоловіка Кобі – приголомшливого батька наших дітей, і моєї прекрасної, світлої Джіанни – люблячої і чудової дочки, чудової сестри для Наталії, Б'янки та Капрі".

Варте уваги: Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста

Також Ванесса написала, що переживає за сім'ї, які втратили своїх близьких в авіакатастрофі. "Ми глибоко розділяємо їх горе".

Бракує слів, щоб описати біль, яку ми відчуваємо. Легше стає лише від усвідомлення того, що Кобі і Джіджі прекрасно знали, як сильно їх люблять. Нам дуже пощастило, що вони були в нашому житті. Мені б хотілося, щоб вони залишалися з нами завжди. Їх забрали у нас занадто рано,

– написала Ванесса.

"Поки не розумію, що чекає нас далі – не можу уявити життя без них. Але ми прокидаємося кожен день, намагаючись продовжувати йти вперед, тому що Кобі і наше малятко Джіджі світять нам, щоб показати шлях. Наша любов до них нескінченна та безмірна. Хотіла б мати можливість ще раз обійняти їх, поцілувати і благословити. Щоб вони були тут з нами, завжди", – додала Ванесса.

"Спасибі, що ділитеся з нами вашою радістю, вашим горем і підтримуєте нас. Ми розраховуємо на вашу повагу до нашого приватного життя, яке знадобиться, щоб ми могли дати собі раду в цій новій для нас реальності", – резюмувала дружина Браянта.

Що відомо про загибель Кобі Браянта?

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. Ймовірно, катастрофа сталася на 25 хвилині польоту. Перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин".



На борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.

Дивіться також: Загибель Кобі Браянта передбачили у мультфільмі у 2017 році – відео

Також ЗМІ опублікували останні хвилини переговорів пілота вертольота Кобі Браянта і диспетчера.

Під час польоту над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів. За даними NY Post і TMZ, у цей період через метеоумови не літали навіть поліцейські вертольоти.

Також на місці авіакатастрофи вертольоту Sikorsky S-76 не виявили бортового самописця.