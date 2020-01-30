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Дружина Браянта вперше прокоментувала загибель чоловіка і доньки: Їх забрали у нас занадто рано

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Кобі Браянт і його донька Джіанна / instagram.com/vanessabryant

Дружина Кобі Браянта Ванесса вперше після смерті чоловіка опублікувала допис в інстаграмі. Ванесса Браянт публічно відреагувала на трагічну смерть Кобі та доньки Джіанни.

Ванесса Браянт подякувала мільйонам людей, за підтримку. "Дякую за ваші молитви, адже вони дуже потрібні нам. Ми вражені раптовою втратою мого обожнюваного чоловіка Кобі – приголомшливого батька наших дітей, і моєї прекрасної, світлої Джіанни – люблячої і чудової дочки, чудової сестри для Наталії, Б'янки та Капрі".

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Також Ванесса написала, що переживає за сім'ї, які втратили своїх близьких в авіакатастрофі. "Ми глибоко розділяємо їх горе".

Бракує слів, щоб описати біль, яку ми відчуваємо. Легше стає лише від усвідомлення того, що Кобі і Джіджі прекрасно знали, як сильно їх люблять. Нам дуже пощастило, що вони були в нашому житті. Мені б хотілося, щоб вони залишалися з нами завжди. Їх забрали у нас занадто рано,
– написала Ванесса.

"Поки не розумію, що чекає нас далі – не можу уявити життя без них. Але ми прокидаємося кожен день, намагаючись продовжувати йти вперед, тому що Кобі і наше малятко Джіджі світять нам, щоб показати шлях. Наша любов до них нескінченна та безмірна. Хотіла б мати можливість ще раз обійняти їх, поцілувати і благословити. Щоб вони були тут з нами, завжди", – додала Ванесса.

"Спасибі, що ділитеся з нами вашою радістю, вашим горем і підтримуєте нас. Ми розраховуємо на вашу повагу до нашого приватного життя, яке знадобиться, щоб ми могли дати собі раду в цій новій для нас реальності", – резюмувала дружина Браянта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ️

Допис, поширений Vanessa Bryant (@vanessabryant)

Що відомо про загибель Кобі Браянта?

Авіакатастрофа сталася неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас, уранці 26 січня за місцевим часом. Ймовірно, катастрофа сталася на 25 хвилині польоту. Перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин".

На борту перебували 9 осіб, усі загинули. Окрім Кобі Браянта та його доньки, у гелікоптері летіли партнерка Джіанни у баскетбольній команді Алісса та її батько – ймовірно, 56-річний тренер із бейсболу в коледжі Оранж-Косту – Джон Альтобеллі. Також з ними перебувала мати дитини та дружина тренера – Кері Альтобеллі. Крім того, загинув пілот гелікоптера.

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Також ЗМІ опублікували останні хвилини переговорів пілота вертольота Кобі Браянта і диспетчера.

Під час польоту над Лос-Анжелесом повис сильний ранковий туман – в аеропортах були затримані декілька рейсів. За даними NY Post і TMZ, у цей період через метеоумови не літали навіть поліцейські вертольоти.

Також на місці авіакатастрофи вертольоту Sikorsky S-76 не виявили бортового самописця.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: LifeStyle Спорт Баскетбол Загинув Кобі Браянт
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