Дружина екс-гравця збірної України знялася у відвертій фотосесії: відео

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Анна Мандзюк
Анна Мандзюк / Фото із соцмереж

Екс-гравець збірної України Віталій Мандзюк вже закінчив кар'єру футболіста. А ось його дружина активно працює.

Анна не тільки виховує сина екс-футболіста, але і виступає в ролі моделі. І ось недавно дівчина похвалилася новою відвертою фотосесією. Красуня опублікувала відео зі зйомок у себе в Instagram.

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Раніше Спорт 24 писав, що екс-захисник "Динамо", а нині футболіст грецького ПАОКу Євген Хачеріді відпочиває на Мальдівах разом із сім'єю.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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