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Дружина ексголкіпера "Манчестер Юнайтед" роздягається для фанатів під час карантину: фото

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Нора Сегура / Instagram

Колишній американський воротар Тім Ховард не проти залишатись на карантині в компанії своєї коханої.

Дружина Тіма Ховарда Нора Сегура балує своїх шанувальників спокусливими фото.

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Через це популярність шведсько-іспанської моделі тільки зростає в умовах карантину. Блондинка регулярно підриває соціальні мережі, змушуючи говорити про себе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stay home Lovie @girlsonglass #2020iscancelled #quarantine How are you keeping busy?

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Any suggestions on what to do these days when most of us are staying home? @girlsonglass

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like my new bikini? ? @cotazurbeachwear #bikini

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remember Lovie, after the rain comes sunshine ️ #loveandlight @girlsonglass

Публикация от Nora Segura (@norassegura)

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Футбол Instagram Манчестер Юнайтед Новини Спорту Спорт
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