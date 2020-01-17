Дружина Ікарді зробила пікантне фото на фоні Ейфелевої вежі

Ванда Нара, дружина і агент нападаючого "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відверту фотографію.

Фотографія була зроблена в центрі Парижа на тлі Ейфелевої вежі без нижньої білизни.

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"Я летіла зі зламаними крилами", – написала Ванда.

Мауро Ікарді виступає за ПСЖ в оренді. Права на 26-річного аргентинця належать міланському "Інтеру". У договорі між клубами передбачена опція викупу за 70 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні Мауро забив 9 м'ячів і віддав 3 гольові паси в 13 матчах французької Ліги 1. Ще 5 голів форвард записав до свого активу в 6 зустрічах Ліги чемпіонів, а також відзначився 3 м'ячами і 1 результативною передачею в 2 матчах Кубка французької ліги.