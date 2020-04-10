Дружина легенди "Баварії" захворіла на коронавірус

Дружина колишнього футболіста "Баварії" Ар'єна Роббена перехворіла коронавірусом. Легендарний нідерландський футболіст розповів, через що довелося пройти його другій половинці.

За словами Роббена, у його дружини були проблеми з диханням. Наразі стан Бернадьєн Ейлер набагато кращий.

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"Найгірше їй було через відчуття тяжкості у грудях і задишку. Це було дуже неприємне відчуття. При цьому через день-два стан не поліпшується. Я дуже радий, що їй не стало зовсім погано", – сказав Роббен у коментарі Bild.

Він також додав, що повторний тест дав негативний результат.

У Нідерландах підтверджено 21 910 випадків зараження COVID-19. 2 405 осіб померло, ще 280 – одужало.

Що відомо про Роббена

Влітку 2019 року Ар'єн Роббен оголосив про завершення кар'єри. 36-річний футболіст виступав за "Гронінген", ПСВ, "Челсі", "Реал" та "Баварію".

З останніми чотирма клубами він вигравав національні чемпіонати. У 2013 році саме гол Роббена приніс "Баварії" перемогу у Лізі чемпіонів у матчі проти дортмундської "Боруссії".

Загалом Роббен виграв за кар'єру 29 трофеїв, 20 з яких – саме у складі "Баварії" (8 перемог в Бундеслізі, 5 перемог в Кубку Німеччини, 5 перемог в Суперкубку Німеччини, по одній перемозі в Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА).

Також зіграв 96 матчів за збірну Нідерландів, забивши 37 голів. З нею він став віцечемпіоном світу у 2010 році.

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