Дружина Морозюка у незвичний спосіб приєдналася до #bottlecapchallange: відео 18+
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У всьому світі набуває популярності #bottlecapchallange – коли пляшку треба відкоркувати ударом ногою з розвороту. Приєдналася до них і дружина колишнього футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина.
Та зробила вона це у дещо незвичний спосіб. І використала для цього зовсім не ноги. Більше дивіться у відео.
Дізнайтеся більше про #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті
Відео, як Ірина Морозюк приєдналася до #bottlecapchallange (18+)
Джерело: 24 канал
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