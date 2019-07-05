Дружина Морозюка у незвичний спосіб приєдналася до #bottlecapchallange: відео 18+

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Ірина Морозюк
Ірина Морозюк / Фото із соцмереж

У всьому світі набуває популярності #bottlecapchallange – коли пляшку треба відкоркувати ударом ногою з розвороту. Приєдналася до них і дружина колишнього футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина.

Та зробила вона це у дещо незвичний спосіб. І використала для цього зовсім не ноги. Більше дивіться у відео.

Дізнайтеся більше про #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті

Відео, як Ірина Морозюк приєдналася до #bottlecapchallange (18+)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поддержала ️

Допис, поширений Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

 

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Теги: Спорт Футбол
Джерело: 24 канал
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