Дружина Морозюка у незвичний спосіб приєдналася до #bottlecapchallange: відео 18+

У всьому світі набуває популярності #bottlecapchallange – коли пляшку треба відкоркувати ударом ногою з розвороту. Приєдналася до них і дружина колишнього футболіста київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина.

Та зробила вона це у дещо незвичний спосіб. І використала для цього зовсім не ноги. Більше дивіться у відео.

Дізнайтеся більше про #BottleCapChallenge: як спортсмени приєдналися до популярного челенджу в інтернеті

Відео, як Ірина Морозюк приєдналася до #bottlecapchallange (18+)