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Дружина померлого 25-річного хокеїста "Едмонтона" опублікувала фото з покійним чоловіком

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Колбі Кейв з дружиною / instagram.com/em.cave

Емілі Кейв, дружина померлого 25-річного нападника "Едмонтона" Колбі Кейва, опублікувала зворушливе повідомлення в Instagram.

Колбі Кейв помер у віці 25 років після крововиливу у мозок. Він зіграв у НХЛ 67 матчів.

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"Ти завжди будеш моїм героєм, найбільшим, що траплялося зі мною. Я не могла уявити, що стану вдовою до нашої першої річниці весілля", – написала Емілі.

Дівчина пообіцяла покійному чоловікові завжди пишатися ним, тому що він був найкращим другом і чоловіком. Емілі зізналася, що дуже хотіла бачити Колбі татом.

"Скоро побачимося, Колбі. Ти будеш на небесах і зустрінеш мене теплим поцілунком", – написала Кейв.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To my best friend & love of my life, Colby ? My heart is shattered. The amount of physical, mental, and emotional pain I am in when I think about never seeing, touching, or holding you again is unbearable. You are and will always be my person, my hero, the greatest thing to happen to me. I never dreamed of being a widow before our first wedding anniversary. Although, every cell in my body is lost without you, I promise to continue to make you proud. You were the best friend, husband, doggy daddy, and oh how I wished to see you as a baby daddy. I’ll see you again soon, Colb. You’ll be in heaven meeting me with a warm wet kiss. You’ll be with me every step of the way. I don’t want to stop writing just like I didn’t want to stop holding you this morning at the hospital. You are my everything. You always will be. Thank you for now being the best Guardian Angel. Just as you ended your vows, I am going to end with one word, AGAPE.

Публикация от Emily Cave (@em.cave)

  • В НХЛ Колбі Кейв потрапив не через драфт, а пройшовши через команди АХЛ. Спочатку він виступав у клубах системи "Бостона" (3,5 роки), а після цього – "Едмонтона" (останні півтора року).
  • В основі "Бостона" Кейв зіграв 23 матчі, а "Едмонтона" – 44. В цьому сезоні Кейв провів 11 матчів в НХЛ.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт NHL Хокей
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