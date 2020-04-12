Дружина померлого 25-річного хокеїста "Едмонтона" опублікувала фото з покійним чоловіком
Емілі Кейв, дружина померлого 25-річного нападника "Едмонтона" Колбі Кейва, опублікувала зворушливе повідомлення в Instagram.
Колбі Кейв помер у віці 25 років після крововиливу у мозок. Він зіграв у НХЛ 67 матчів.
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"Ти завжди будеш моїм героєм, найбільшим, що траплялося зі мною. Я не могла уявити, що стану вдовою до нашої першої річниці весілля", – написала Емілі.
Дівчина пообіцяла покійному чоловікові завжди пишатися ним, тому що він був найкращим другом і чоловіком. Емілі зізналася, що дуже хотіла бачити Колбі татом.
"Скоро побачимося, Колбі. Ти будеш на небесах і зустрінеш мене теплим поцілунком", – написала Кейв.
- В НХЛ Колбі Кейв потрапив не через драфт, а пройшовши через команди АХЛ. Спочатку він виступав у клубах системи "Бостона" (3,5 роки), а після цього – "Едмонтона" (останні півтора року).
- В основі "Бостона" Кейв зіграв 23 матчі, а "Едмонтона" – 44. В цьому сезоні Кейв провів 11 матчів в НХЛ.
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